«СберТех» и DIS Group займутся созданием решений для управления данными

Российский разработчик ПО «СберТех» и поставщик решений для управления данными DIS Group заключили соглашение о технологическом партнерстве. Стороны сосредоточатся на поддержке совместимости своих программных продуктов и создании стека импортонезависимых технологий, которые помогут российским корпорациям эффективно управлять данными в высоконагруженных системах.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Для современных компаний данные — это ценный актив, правильная стратегия работы с которым позволяет опережать конкурентов. Бизнесу необходимы решения, помогающие эффективно управлять большими объемами данных и гарантирующие их сохранность на каждом этапе этого процесса. В портфелях «СберТеха» и DIS Group представлены программные продукты для таких задач. Вместе мы сможем предложить клиентам комплекс безопасных отечественных решений, закрывающих полный цикл работы с информацией».

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, сказал: «Подписание соглашения — это новый этап сотрудничества «СберТеха» и DIS Group. Мы развиваем партнерство в интересах наших заказчиков — крупных организаций и компаний, которым необходимы комплексные решения в сфере управления данными, сочетающие в себе надежные и производительные инструментальные платформы, среды разработки и интеграции, хранилища и системы управления базами данных, а также средства бизнес-аналитики».

«СберТех» и DIS Group сотрудничают на протяжении нескольких лет. В 2024 г. они подтвердили совместимость решений в области управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации «Дата Инновации» и «Юниверс Дата» (входят в продуктовый портфель DIS Group) с реляционной системой управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и операционной системой Platform V SberLinux OS Server «СберТеха». Стороны намерены продолжить эту практику и планируют протестировать работу ПО «СберТеха» с решением «Селена» класса Data Lakehouse из продуктовой линейки DIS Group.

Цифровая платформа Platform V «СберТеха» объединяет более 90 продуктов, среди которых инфраструктурное и интеграционное ПО, инструменты для управления данными, решения для обеспечения кибербезопасности и создания бизнес-приложений, в том числе сервисы для low-code-разработки. В продуктовое портфолио «СберТеха» входят решения, полностью закрывающие все этапы работы с данными, — от управления, сопровождения и мониторинга до аналитики. Среди них — графические консоли, in-memory-решения, CDC-репликатор, распределенное хранилище аналитических данных и другие инструменты. Одним из флагманских решений «СберТеха» для работы с данными является Platform V Pangolin DB — СУБД корпоративного уровня для высоконагруженных систем. Она базируется на PostgreSQL и имеет более 80 доработок для повышения производительности, безопасности, удобства разработки и сопровождения. Решение сертифицировано по 4 уровню доверия ФСТЭК России, подходит для использования в объектах критической информационной инфраструктуры и задач импортозамещения.

Программное обеспечение обоих партнеров внесено в Единый реестр российского ПО.