CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Онланта Код ИТ» упростила внедрение Onplatform с помощью нового инсталлятора

«Онланта Код ИТ» (дочерняя структура «Онланты», входит в группу компаний «Ланит») продолжает развивать направление собственных продуктов и представляет новый инструмент — систему автоматического развертывания Kubernetes-платформы Onplatform посредством инсталлятора.

Если ранее развертывание выполнялось вручную специалистами и занимало несколько дней, то теперь весь процесс сокращается до нескольких часов и не требует участия инженеров. Инсталлятор позволяет заказчикам самостоятельно устанавливать платформу в собственной инфраструктуре, минимизируя операционные издержки.

Решение стало ответом на запросы рынка, прежде всего со стороны банковского, финансового и государственного секторов, где критически важны независимость и полный контроль над ИТ-средой.

Автоматизация процесса развертывания открывает новые возможности не только для технических специалистов, но и для бизнеса в целом. Ключевой эффект выражается в скорости: быстрое развертывание платформы позволяет более оперативно запускать новые сервисы, тестировать продукты и реагировать на изменения рынка. Это особенно актуально для компаний, работающих в условиях высокой конкуренции, где время внедрения решений напрямую влияет на эффективность.

Ксения Хожабаева, руководитель отдела продуктового развития «Онланты», сказала: «Запуск инсталлятора стал важным этапом развития нашей Kubernetes-платформы. Он отражает общий вектор развития продукта: от гибкого и функционального решения к максимально удобному и доступному инструменту, который можно адаптировать под разные сценарии использования. Мы стремились упростить процесс развертывания, чтобы заказчики могли самостоятельно внедрять решение и быстрее переходить к работе с сервисами и приложениями. Это снижает зависимость от внешних ресурсов и помогает компаниям сосредоточиться на ключевых бизнес-задачах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще