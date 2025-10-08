НИУ ВШЭ переходит на «Навигатор BI» и Process Mining

«Сбер» и НИУ ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и проректор НИУ ВШЭ Шамиль Ахметов.

Стороны объединят усилия для обмена опытом и апробации новых технологий в сфере финансового менеджмента, учёта, отчётности и аналитики. Ключевой задачей станет разработка передовых отраслевых решений и внедрение в работу вуза систем визуальной и процессной аналитики на платформах «Сбера» «Навигатор BI» и Process Mining.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбер» и ВШЭ объединяются для создания прорывных технологий. Мы сосредоточимся на процессной аналитике, разработке методологии и построении интеллектуальных систем, которые повысят качество управления вузом. Наши платформы «Навигатор BI» и Process Mining применяются в различных секторах экономики и уже приносят хорошие результаты, в том числе в высшем образовании. Они позволяют руководству вуза принимать решения на основе данных, а это открывает новые возможности для повышения эффективности».

Шамиль Ахметов, проректор НИУ ВШЭ, сказал: «НИУ ВШЭ — один из ведущих университетов страны, и наша задача сегодня — не просто сохранять позиции, а формировать новые стандарты эффективности и прозрачности управления. Современные вызовы требуют баланса между стратегической устойчивостью и гибкостью решений. Партнёрство со «Сбером» строится на принципах взаимного усиления: технологическая экспертиза «Сбера» дополняется научно-исследовательской и аналитической базой НИУ ВШЭ. Такой симбиоз создаёт условия для совместной разработки инновационных управленческих решений, способных стать ориентиром для всей образовательной отрасли. Для сохранения лидирующих позиций НИУ ВШЭ последовательно совершенствует систему управления ресурсами. Внедрение современных человекоцентричных цифровых решений делает финансовое управление более прозрачным и адаптивным, позволяя направлять ресурсы на главную цель — повышение качества образования и развитие научного потенциала страны».