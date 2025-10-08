ГК «Химпэк» перешла на современную систему «1С:ERP 2»

Группа компаний «Химпэк», российский производитель гибких контейнеров для сыпучих грузов и поставщик химического сырья для различных отраслей промышленности, совместно с командой Lad завершила проект по переходу с системы «1С:Управление производственным предприятием» на современное решение «1С:ERP Управление предприятием 2».

Группа компаний «Химпэк» — российский производитель гибких промежуточных контейнеров для сыпучих грузов, поставщик химического сырья для предприятий химической, нефтяной, металлургической, стекольной, керамической, строительной и других отраслей промышленности. Штат предприятия — более 3 тыс. сотрудников.

Много лет учет на предприятии вели с применением программного продукта «1С:Управление производственным предприятием», ряд процессов оставался в электронных таблицах. Решение о переходе на «1С:ERP Управление предприятием 2» было принято в связи с предстоящим завершением поддержки прежнего продукта и необходимостью модернизировать ИТ-инфраструктуру.

Новая система должна была обеспечить автоматизацию ключевых направлений деятельности, а также создать цифровой фундамент для дальнейшего развития и масштабирования бизнеса.

Проект стартовал в феврале 2023 г. В ходе работ командой Lad были автоматизированы блоки: оперативный учет, закупки, продажи, производство, склад, транспортная логистика, а также казначейство, бюджетирование, регламентированный и кадровый учет. Разработаны рабочие места «АРМ кладовщика» для перемещений на складах и «АРМ менеджера» для распределения распоряжений на доставку.

Дополнительно была осуществлена интеграция с MES-системой Oracle, позволяющая автоматизировать создание документов «Производство без заказа» на стороне «1С:ERP» на основании данных MES-системы. Помимо этого, реализована функциональность нетиповой подсистемы управленческого учета и отчетности «Управленческая консолидированная отчетность».

В январе 2024 г. система была запущена в опытную эксплуатацию, а с января 2025 г. — в промышленную. В период опытной эксплуатации возникла характерная для таких проектов сложность: пользователям было непросто перейти с «1С:УПП» на «1С:ERP» из-за различий в архитектуре решений, документах и интерфейсах, которую удалось преодолеть с помощью обучения, текстовых и видеоинструкций и точечной работы с ключевыми сотрудниками.

Масштаб проекта — более 300 автоматизированных рабочих мест. По итогам внедрения «Химпэк» отмечает рост прибыли на 5%, ускорение обработки заказов на 25%, сокращение операционных и административных расходов на 20%. Кроме того, компания добилась ускорения подготовки управленческой и регламентированной отчетности на 40–55%.