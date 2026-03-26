В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества

Российские ученые выяснили, что структуры на основе мезопористого силикагеля могут оптимизировать системы охлаждения серверного оборудования, используемого для работы с искусственным интеллектом. Технология адсорбционного охлаждения позволяет повторно использовать отработанную теплоту, генерируемую серверными стойками высокой плотности. Исследования демонстрируют, что уровень экономии электроэнергии может достигать 22%.

Новый метод охлаждения

В России предложили соединения для охлаждения дата-центров, обслуживающих искусственный интеллект (ИИ), об этом CNews сообщили представители Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федерального исследовательского центра «Института катализа имени Г.К. Борескова» Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ «Институт катализа СО РАН»). Технология адсорбционного охлаждения позволяет повторно использовать отработанную теплоту, генерируемую серверными стойками высокой плотности.

Как отмечают CNews в центре, в связи с развитием технологий на базе ИИ рынок серверного оборудования быстро растет. Рынок требует действенных систем охлаждения дата-центров, поскольку, по данным исследователей, до 40% энергопотребления дата-центров уходит на отвод теплоты и работу систем охлаждения. В марте 2026 г. для серверных стоек с низкой плотностью ИТ-оборудования используют воздушное охлаждение на основе кулеров, которое уже недостаточно эффективно, а для высокой плотности — жидкостное охлаждение с отводом тепла циркулирующей водой.

«Химики ФИЦ «Институт катализа СО РАН» исследовали адсорбционные системы с использованием мезопористого силикагеля с размером пор от двух до восьми нанометров и показали, что отведенное бросовое тепло центров обработки данных (ЦОД) можно продуктивно использовать для дополнительного кондиционирования серверов. Этот метод — перспективный способ снижения энергопотребления дата-центров в условиях роста удельной мощности серверного оборудования», — рассказали CNews в пресс-службе.

Предложенная новосибирскими химиками технология адсорбционного охлаждения позволяет повторно использовать отработанную теплоту, генерируемую серверными стойками высокой плотности, для дальнейшего охлаждения стоек низкой плотности. «Исследования демонстрируют, что уровень экономии электроэнергии может достигать 22%», — отметил сотрудница отдела нетрадиционных каталитических процессов «Института катализа СО РАН» Марина Соловьева.

Лабораторные тестирование

Исследовательница отмечает, что существуют лабораторные установки адсорбционного охлаждения, но в них используется микропористый силикагель. Он оптимально работает при температуре источника теплоты 80-100℃, в то время как теплота, отходящая от стоек высокой плотности, имеет температуру 40-60℃.

Мезопористые структуры, по мнению ученых, более эффективны в низком температурном диапазоне, так как позволяют увеличивать количество воды, обмениваемой в цикле практически вдвое, тем самым положительно влияя на рост эффективности кондиционирующей установки и ее компактность.

Теоретический коэффициент полезного действия (КПД) цикла на уровне материала достигает 86%, а с учетом массы теплообменника и теплоносителя — 73%. Другое преимущество мезопористого силикагеля — промышленная доступность и дешевизна.

В марте 2026 г. в планах ученых провести тестирование лабораторного прототипа адсорбционного холодильника с предложенным материалом.

ФИЦ «Институт катализа СО РАН» — крупнейший научно-исследовательский центр России, специализирующийся в области катализа.

Совместно с другими институтами и промышленными предприятиями России, институт в течение многих лет проводил работы по усовершенствованию существующих, а также разработке и внедрению новых катализаторов, материалов и технологий для широкого спектра производств отечественной промышленности.

В структуру учебного заведения входят девять научно-исследовательских отделов: физико-химических методов исследования, исследования катализаторов, нетрадиционных каталитических процессов, гетерогенного катализа, технологии каталитических процессов, материаловедения и функциональных материалов, тонкого органического синтеза, механизмов каталитических реакций, а также инжиниринговый центр. Каждый отдел имеет четко сформулированные приоритеты в области научно-исследовательской деятельности. Кроме того, «Институт катализа СО РАН» имеет один экстерриториальный филиал в городе Волгоград, а также филиал в Омске.

В связи с началом проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине, институт находится под международными санкциями всех стран Европейского союза (Евросоюза), США, Великобритании и ряда других недружественных стран.