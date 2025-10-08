«А101» запустил мини-апп с реферальной программой для жителей

Девелопер «А101» с помощью разработки от ИT-партнера KTS запустили мини-апп, в котором жители могут выступать в роли агентов, рекомендовать ЖК знакомым и получать вознаграждение за успешные сделки. После запуска приложения количество заявок от клиентов по реферальной программе возросло на 175%. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Новая функция реферальной программы встроилась в существующее приложение — без отдельных установок и новых интерфейсов. В случае успешной сделки статус заявки обновится в приложении. Пользователь сам сможет решить, как получить бонус — денежным вознаграждением, скидкой на квартиру, машиноместом или коммерческой недвижимостью.

«Вместе с «А101» мы вместе улучшили сервис, который делает жителей активными участниками продаж. Сейчас мини-приложением активно пользуются 1200 жителей. В нем предусмотрены все этапы — от первого знакомства до получения бонуса: онбординг, подача заявки, выбор формы вознаграждения и инфраструктура поддержки», — Александр Баталов, коммерческий директор KTS.