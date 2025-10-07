Wheelies расширил возможности платформы функцией автономного слежения за объектами

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) добавила в одноименную платформу функциональность по отслеживанию объектов в реальном времени. Технология позволяет дронам на базе Wheelies собирать точные данные о состоянии экосистем без вмешательства человека. Таким образом, беспилотники могут быть использованы для научных наблюдений, мониторинга диких животных и охраняемых природных зон. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Функция реализована на базе компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Дрон захватывает объект в кадре, классифицирует его и удерживает в фокусе даже при движении. Алгоритмы сохраняют безопасную дистанцию, учитывают особенности среды и продолжают работу даже в условиях ограниченной видимости. Главное преимущество системы — полная автономность: дроны продолжат миссию в труднодоступных районах, где отсутствует GPS или связь.

«Мы создаем инструменты, которые позволяют дронам решать задачи в самых сложных условиях. Слежение за объектами в автономном режиме открывает принципиально новый уровень экологического мониторинга — когда данные становятся точными, оперативными и независимыми от человека», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Таким образом, Wheelies продолжает развивать технологии, которые позволяют дронам выходить за рамки вспомогательных функций и действовать как самостоятельные участники миссий.