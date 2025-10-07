«ВкусВилл» внедрил service desk на базе платформы Staq для поддержки деятельности офисных сотрудников

Бренд полезных продуктов и сервис бесплатной доставки «ВкусВилл» внедрил service desk (сервис-деск) на базе цифровой платформы Staq с целью автоматизации внутренней технической поддержки компании. Новая система помогает офисным сотрудникам быстро решать ИТ-задачи и получить помощь при работе с техникой.

С помощью платформы Staq был создан инструмент, в которым были консолидированы все заявки, позволяющий следить за их выполнением и получать прозрачную отчетность. Сервис-деск охватывает широкий спектр задач – от установки и настроек программного обеспечения до устранения неполадок с оборудованием. Все заявки пользователей теперь регистрируются в единой системе и автоматически маршрутизируются на ответственных специалистов.

Изначально в компании отсутствовала единая система сбора заявок. Запросы поступали разрозненно по телефону, по почте и в мессенджерах. Это приводило к проблемам с обработкой обращений сотрудников: заявки терялись и не доделывались до конца. Не было четкого понимания, сколько поступило заявок от сотрудников и сколько нужно технических специалистов, чтобы обработать эти запросы. Было важно оптимизировать процесс обработки заявок и сделать его максимально эффективным.

После внедрения сервис-деска на базе платформы Staq ситуация кардинально изменилась. Помимо прежних каналов связи, у каждого сотрудника появился личный кабинет, гибко настроенный специалистами технической поддержки. Интуитивно понятный интерфейс позволяет пользователям оставлять всю необходимую информацию при оформлении заявки: выбрать тип обращения, описать проблему, прикрепить файл или скриншоты.

В личном кабинете есть все опции, необходимые для работы: встроенный чат для общения с ответственным специалистом, информация о числящейся на сотруднике технике, контакты коллег, а также база знаний с инструкциями по типовым вопросам. При создании заявки система автоматически предлагает подходящие статьи, чтобы сотрудник мог решить проблему самостоятельно.

Кроме того, система поддерживает механизм согласования заявок. В случае необходимости, перед началом выполнения обращения, оно автоматически направляется на утверждение руководителю сотрудника или ответственному за обращение. Пользователь может видеть, кто согласует заявку, на каком этапе находится процесс, а также комментарии при согласовании или отказе.

В результате использования сервис-деска на основе платформы Staq значительно увеличилась эффективность работы сотрудников компании. Это произошло за счет снижения временных затрат на уточнение данных, хранения всей информации в системе, а также повышения прозрачности работы сотрудников для руководителей.

Кроме того, сильно снизилось среднее время выполнения заявки, что позволило сократить затраты на техническую поддержку.

Денис Борисов, заместитель руководителя службы ИТ-инфраструктуры «ВкусВилл», сказал: «Мы рассматривали разные решения, прежде чем остановились на Staq. Большинство платформ на рынке – коробочные решения, сложно адаптируемые под наши процессы без дорогостоящих доработок. Компания быстро развивается, и гибкость – важный для нас критерий. Мы хотели иметь возможность быстро вносить изменения в процессы, перенастраивать систему под задачи бизнеса без постоянного привлечения подрядчиков. Staq стал для нас оптимальным решением благодаря минимальной зависимости от подрядчика, простоте внедрения и прозрачной логике работы как для администраторов системы, так и для конечных пользователей».

Максим Хоренко, инженер технической поддержки «ВкусВилл», отметил: «Раньше заявки оставляли по телефону, писали в почту или мессенджеры, было сложно отследить и ничего не терять. Сейчас все в одном окне: заявки, переписка, файлы, история. Работать стало проще и быстрее».

Евгений Гусев, генеральный директор компании «Систем Икс», разработавшей цифровую платформу Staq, отметил: «Мы очень рады, что наше сотрудничество с компанией «ВкусВилл» привело к отличному результату. Внедрение нашей платформы позволило ритейлеру оптимизировать процесс сбора и обработки заявок, а также повысить эффективность работы сотрудников. Наше решение может быть полезно и для других российских компаний, работающих в сфере торговли».