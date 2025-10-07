АНО «НЦК ИСУ» организовала независимое нагрузочное тестирование решения «1С:ERP» на 30 тысяч одновременно работающих пользователей на инфраструктуре МБД Tantor XData и Yadro

Специалисты АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» совместно с «ИТ-Экспертиза» успешно повторили нагрузочный тест фирмы «1С» с имитацией одновременной работы 30 тыс. пользователей системы «1С:ERP. Управление предприятием» на машине баз данных (МБД) Tantor XData 2Y, использующей СУБД Tantor Postgres. Испытания подтвердили готовность отечественного технологического стека к промышленной эксплуатации на уровне крупнейших российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Новый этап тестирования стал развитием проведенного ранее фирмой «1С» испытания: теперь проверялась работа не только ERP-приложения, но и всего контура отечественного аппаратного и системного обеспечения в максимально приближенных к реальности условиях.

Совместная проектная команда АНО «НЦК ИСУ», «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), «ИксДата» (производителя МБД Tantor XData), Yadro и «ИТ-Экспертиза» обеспечила бесперебойную работу и устойчивость системы, исключив технологические сбои. В результате тестирования получена интегральная оценка производительности по международной методике APDEX 0,859, что соответствует уровню «Хорошо» и по отдельным параметрам превышает результат, ранее достигнутый фирмой «1С» при аналогичном тесте без использования МБД.

Кластер тестирования «1С:Предприятие» был развернут на машине баз данных Tantor XData 2Y, построенной с использованием серверов Vegman R220 G2. Нагрузку моделировали восемнадцать серверов Vegman S220 в связке с сетевыми коммутаторами Kornfeld.

Также со стороны АНО «НЦК ИСУ» было инициировано проведение тестирования по собственной разработанной методологии со сценариями работы крупного предприятия в различных часовых поясах. Нагрузочное тестирование выполнялось с помощью инструмента «1С:Тест-Центр» и имитировало процессы полноценного рабочего дня для основных ролей ERP-системы — диспетчеров производства, менеджеров по продажам и закупкам, сотрудников склада и бухгалтерии с общей численностью 15 тыс. одновременно работающих пользователей. APDEX составил 0,950, что соответствует уровню «Отлично».

В ходе выполнения теста средняя загрузка процессора на сервере СУБД не превышала 30–40%, на серверах приложений оставалась ниже 40%. Дисковая подсистема показала время отклика при чтении порядка одной–двух миллисекунд, при записи — около пяти миллисекунд. Длительность теста составила 11 ч непрерывной работы, и за это время не было зафиксировано падений процессов, критических ошибок или блокировок

«Мы подтверждаем, что в соответствии с одобренным нами сценарием тестирования, российская машина баз данных Tantor XData 2Y эффективно справилась с работой «1С:ERP» на тесте с имитацией одновременной работы 30 000 пользователей. Также продемонстрирована стабильная одновременная работа 15 тыс. пользователей в тесте с еще более сложными сценариями в различных часовых поясах по методологии НЦК»,— сказал генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион.

«Для нас этот проект — важное подтверждение того, что наши серверы Vegman и сетевые коммутаторы Kornfeld способны обеспечивать стабильную работу критически важных приложений при нагрузке десятков тысяч пользователей. Такие испытания показывают, что российские компании могут строить масштабные ИТ-решения исключительно на базе отечественного оборудования, уверенно решая задачи любого уровня», — сказал Александр Бакулин, коммерческий директор Yadro.

Технологическим партнером масштабного нагрузочного тестирования «1С:ERP» на российском стеке выступила команда интегратора «ИТ-Экспертиза», обеспечившая экспертную поддержку на всех этапах, включая анализ результатов.

«Приветствуем труд коллег и поздравляем их с полученным результатом. Уверены, что взаимная оптимизация системного ПО и аппаратного обеспечения, совместная работа производителей и разработчиков, а также методологов в лице АНО «НЦК ИСУ» позволят дать enterprise-рынку уверенность в российских решениях и их применимости при запуске самых амбициозных проектов», — сказал генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза» Вячеслав Савлюк.

Вадим Яценко, генеральный директор компаний «Тантор Лабс» и «ИксДата»: «Успешное нагрузочное тестирование «1С:ERP» на 30 и 15 тысяч одновременно работающих пользователей и полученные высокие индексы APDEX — не просто цифры, а закономерный результат нашей фокусировки на создании технологий, которые решают реальные бизнес-задачи крупнейших компаний России. Тест убедительно доказывает, что российская МБД Tantor XData 2Y, использующая нашу СУБД Tantor Postgres, обеспечивает превосходные показатели для максимально нагруженных «1С»-систем. Это готовое, оптимизированное под высокие нагрузки решение, которое позволяет десяткам тысяч сотрудников работать без потерь скорости и стабильности».

Нагрузочное тестирование подтвердило: российский технологический стек готов к промышленной эксплуатации в масштабах крупнейших предприятий, обеспечивая надежность, производительность и уровень сервиса, сопоставимые с ведущими мировыми решениями.