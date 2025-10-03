CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Платформа TESSA автоматизирует сравнение документов с помощью нового модуля

На платформе TESSA представлен новый модуль «Сравнение Документов» — готовое решение для автоматического выявления расхождений в разных версиях файлов. Модуль заменяет трудоемкое ручное сравнение сотен страниц, обеспечивая высокую скорость, точность и надежность процесса сверки договоров, учредительных и других критически важных документов в составе системы электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

Современный документооборот требует оперативного контроля над любыми правками. Несогласованные изменения в контракте или уставе могут привести к серьезным финансовым и юридическим рискам. Модуль «TESSA Сравнение Документов» решает эту проблему, автоматически анализируя разные версии файлов и находя все различия в текстовом содержимом, структуре и расположении элементов. Система не пропускает ни одну правку, удаление или добавление, позволяя эффективно контролировать все изменения.

Модуль реализован как готовое решение, которое функционирует в рамках общей экосистемы TESSA и легко встраивается в существующие корпоративные системы через API.

«TESSA Сравнение Документов» поддерживает 208 языков и способно обрабатывать свыше 300 страниц в минуту, что в десятки раз быстрее ручной проверки. Пользователям доступна возможность сравнивать документы в разных форматах, без необходимости ручной конвертации. Например, в системе можно запустить постраничный анализ исходного редактируемого файла .docx с его сканированной копией или электронной версией в PDF, полученной извне.

После загрузки двух версий документа система проводит анализ текстового содержимого, структуры и расположения элементов. Все обнаруженные различия визуально выделяются в интерактивном веб-интерфейсе TESSA с помощью цветовой индикацией. Для фиксации результатов в рамках формальной переписки предусмотрена возможность экспорта детального отчета с правками в стандартный файл формата PDF. Сформированный отчет содержит полный перечень выявленных расхождений и готов к отправке контрагенту.

