«Корус Консалтинг» запускает проект по трансформации финансовой платформы Inventive Retail Group на базе «1С»

ГК «Корус Консалтинг» начала проект по обновлению архитектуры учетных систем и процессов Inventive Retail Group — российского розничного оператора. Ключевая цель — перейти с решения «1С:УПП», поддержка которого завершится в 2027 г., и построить единую финансовую платформу для 11 юридических лиц группы. Проект включает пересмотр методологии управленческого и финансового учета, оптимизацию процессов и формирование целевой ИТ-архитектуры. Новая масштабируемая и управляемая учетная модель поддержит развитие бизнеса в условиях растущего объема операций и требований к отчетности.

Inventive Retail Group управляет мульти- и монобрендовыми розничными сетями, представляющими товары международных производителей. В группу входят – restore: (техника Apple), Samsung Galaxystore, спортивные сети Street Beat, Hiker и Amazing Red, магазины «Мир Кубиков» (LEGO), ювелирная сеть UNOde50 и другие бренды. Inventive Retail Group насчитывает более 460 торговых точек в 36 городах, 18 онлайн-магазинов, в штате – более 4 тыс. сотрудников. В 2024 г. розничные сети компании посетили 46 млн человек.

Текущее решение «1С:УПП» охватывает не только финансовый контур, но и часть логистики, возвраты, эквайринг и работу с подарочными картами. Высокая степень кастомизации системы затрудняет поддержку и развитие, а технические ограничения мешают реализации новых задач. Для трансформации учетной архитектуры Inventive Retail Group выбрала «Корус Консалтинг» — ИТ-компанию с обширной экспертизой в ритейле и опытом внедрения высокопроизводительных решений на базе «1С». Бизнес ожидает получить от проекта повышение эффективности финансовой функции: ускорение формирования управленческой отчетности, сближение разных видов учета, усиление контроля за платежами. Новая система станет центром управления финансами, а подход к автоматизации процессов, выходящих за этот контур, будет определен в ходе формирования будущей ИТ-архитектуры.

В качестве целевого ядра рассматривается «1С:Управление холдингом». В новом решении планируется автоматизировать управленческий, регламентированный учет и казначейство. Отдельное внимание будет уделено унификации отчетности, прозрачности процедур закрытия отчетных периодов и автоматизации процессов бюджетного контроля и лимитирования.

Новая платформа будет интегрирована с ключевыми ИТ-инструментами компании: SAP ERP, SAP BPC, «1С:Розница», СБИС ЭДО, Retail CRM и другими. Важным направлением проекта станет проработка решений для поддержки омниканального движения товаров. Эксперты «Корус Консалтинг» определят подходы к реализации прозрачного и детализированного учета операций с маркетплейсами, розницей, B2B. Еще один вектор работы — обеспечить масштабируемость и высокую производительность будущей платформы, так как система будет обрабатывать большой объем данных и транзакций.

Проект начнется с обследования: команда «Корус Консалтинг» вместе с заказчиком определит функциональные требования к платформе, целевую архитектуру и подготовит дорожную карту внедрения. Далее предполагаются этапы моделирования и технической реализации. Параллельно выполняется подготовка методологии управленческого учета. Запуск системы запланирован на январь 2027 г., в период пикового спроса в ритейле — это потребует точного планирования и согласованных действий команд.

«Для нас этот проект — не просто переход с «1С:УПП» на новую систему, а возможность переосмыслить финансовую модель группы с учетом масштаба и многообразия бизнеса. Мы выбрали партнерство с командой, которая умеет сочетать техническую экспертизу и глубокое понимание бизнес-процессов в ритейле. Ожидаем, что новая платформа усилит прозрачность, ускорит получение управленческой отчетности и станет инструментом для поддержания устойчивого роста компании в долгосрочной перспективе», — сказал Евгений Темяков, финансовый директор Inventive Retail Group.

«Главная особенность проекта — в сочетании трех масштабных задач: запуск новой системы, трансформация процессов и внедрение дополнительной функциональности. В сжатые сроки нам предстоит пересмотреть важные элементы учетной архитектуры компании с учетом возможностей ИТ-продукта. Цель — создать платформу, которая позволит быстро принимать решения на основе точных и своевременных данных», — отметила Татьяна Сулима, директор по развитию бизнеса департамента 1С ГК «Корус Консалтинг».

«Проект в Inventive Retail Group выделяется масштабом методологических изменений. Мы объединяем 11 юридических лиц в единую финансовую систему, которая должна учитывать специфику мультибрендового ритейла — от премиальной электроники с высокой сервисной составляющей, до магазинов детских товаров с тысячами SKU и сезонными пиками. Новое решение позволит привести данные к общей модели и обеспечить контроль на уровне группы, сохранив необходимую глубину аналитики для каждого бренда», — отметил Геннадий Тарантасов, директор практики «Ритейл» ГК «Корус Консалтинг».