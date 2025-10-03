«DатаРу Консалтинг» внедрила BI-платформу на базе открытого ПО для страхового брокера Remind

«DатаРу Консалтинг» завершила проект импортозамещения западных технологий и внедрила платформу бизнес-аналитики на базе open source-продуктов для страхового брокера Remind. В ходе проекта были использованы решения Apache Superset, ClickHouse, Apache Airflow, а также реализована интеграция с внутренними системами компании.

Remind — страховой брокер и консультант по рискам и персоналу. Эксперты более 30 лет работают на рынке с крупнейшими российскими и международными компаниями, оказывая услуги по анализу рисков бизнеса и формированию страховой и перестраховочной защиты.

В рамках проекта ставилась задача построить BI-систему, которая позволит полностью заменить западные решения, но при этом сохранить соответствие высоким требованиям к производительности и обеспечить возможность дальнейшего масштабирования на базе российских и открытых технологий.

Поиск подрядчика был ориентирован на наличие подтвержденной экспертизы в области open source BI, поэтому выбор был сделан в пользу команды экспертов «DатаРу Консалтинг», которая уже имела успешный опыт внедрения аналогичных решений в банковском и промышленном секторах.

Проект стартовал с обследования текущей архитектуры и формализации требований заказчика. На пилотном этапе была протестирована производительность ClickHouse и реализованы первые визуализации в Superset. После успешного подтверждения гипотез команда перешла к промышленному внедрению: были разработаны ETL-процессы в Airflow, создано хранилище данных с автоматизированной ежедневной загрузкой, построены витрины для отчетности и дашборды, интегрированные с Active Directory. Внедрена ролевая модель доступа, позволяющая централизованно управлять безопасностью брокерской компании.

Проект был выполнен без нареканий и в срок за счет высокого качества работ и продуманной импортонезависимой архитектуры, которая свела к минимуму затраты на доработки. Особое внимание «DатаРу Консалтинг» уделили критериям надежности, производительности и простоты сопровождения.

По итогам выполненных работ страховой брокер Remind внедрил платформу, которая станет фундаментом для развития и применения data-driven подхода в управлении бизнесом.

«Система уже доказала свою эффективность. Мы планируем продолжать сотрудничество с “DатаРу Консалтинг” и развивать платформу: расширять число подключаемых источников, внедрять прогнозную аналитику, развивать витрины для управленческой отчетности и запускать мобильный доступ к BI-панелям», — сказал Станислав Никонов, директор департамента информационных технологий и систем страхового брокера Remind.

«Мы довольны, что проект для Remind был завершен в установленные сроки и показал высокие результаты. Использование open source стека позволило создать производительное и масштабируемое решение, которое стало альтернативой западным BI-продуктам», — отметила Кристина Грибовская, директор направления «DатаРу Консалтинг».