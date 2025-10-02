CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость BI.Zone Secure DNS с операционными системами «Альт»

BI.Zone и российский разработчик «Базальт СПО» завершили тестирование и подтвердили совместимость решения BI.Zone Secure DNS с операционными системами «Альт Рабочая станция 10», «Альт СП релиз 10», «Альт Сервер» 10 и 11. Результаты испытаний зафиксированы двусторонними сертификатами.

Совместимость решений позволит организациям соответствовать регуляторным требованиям по фильтрации трафика и защите доменных имен.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Совместимость BI.Zone Secure DNS с операционными системами семейства «Альт» позволяет компаниям, использующим их в качестве корпоративного стандарта, быстро и без дополнительных затрат внедрять защиту DNS. Поддержка российских ОС расширяет доступность решения для организаций, а развитие технологических партнерств открывает возможности его масштабирования под различные IT-среды».

Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО», отметил: «Семейство ОС «Альт» обеспечивает стабильную и защищенную цифровую среду, а партнерство с BI.Zone расширяет возможности по защите данных для организаций. Благодаря совместимости решений компании могут безопасно развивать бизнес, использовать современные технологии и минимизировать риски кибератак».

BI.Zone Secure DNS и операционные системы «Альт» включены в реестр отечественного ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

CNews — 25 лет лидерства

Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще