«Норбит» перевела «Мобиус Технологии» на новую CRM

Компания «Норбит» завершила миграцию «Мобиус Технологии», поставщика услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры, на BPMSoft — новую систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). На ее базе автоматизирована работа отделов продаж и маркетинга и создано единое информационное пространство. За четыре месяца продуктива объем входящих лидов вырос на 50%.

Последние несколько лет компания «Мобиус Технологии» стремительно росла, расширяясь за счет новых направлений и продуктов. Предыдущая CRM уже не обеспечивала требуемую скорость отклика, гибкость и адаптивность под усложняющиеся процессы. Бизнесу необходима была система, которая способна поддержать планы по масштабированию, оптимизировать операции и предоставить большие функциональные возможности сотрудникам. Для перехода была выбрана отечественная low-code-платформа BPMSoft, которая позволила синхронизировать работу отделов маркетинга и продаж, повысить качество аналитики и прогнозирования, сохранив весь объем ценных исторических данных.

На старте эксперты «Норбит» разработали макеты интерфейсов и подготовили техническую документацию в соответствии с бизнес-требованиями клиента. В рамках проекта автоматизирован полный цикл работы с лидами: их сбор из разных источников, квалификация в сделку, настройка маршрутов согласования и формирование графиков оплат по услугам. CRM-платформа интегрирована с финансовой системой, «», курсами валют и массовыми рассылками. Специалисты фиксируют готовность закрывающих документов, получают акты, счета и платежи, контролируют оплату по проектам. Благодаря сквозному процессу обмен данными идет в режиме реального времени, собирается полноценная аналитика по отдельным направлениям. На выходе каждое из них имеет свой отдельный дашборд и может отслеживать фокусные KPI.

Особое внимание эксперты «Норбит» уделили обучению будущих пользователей — организовали демонстрации системы, записали готовые видео-инструкции. Также провели тренинги по отдельным функциональным блокам: планированию, созданию дашбордов, массовым email-рассылкам, маркетинговым кампаниям, трекингу задач. В дальнейшем такой подход помог специалистам «Мобиус Технологий» не только быстро адаптироваться к работе в новой системе, но и накопить дополнительные требования для реализации на следующих этапах проекта.

Михаил Сизов, управляющий партнер «Мобиус Технологии», сказал: «Благодаря новой CRM мы стали тратить значительно меньше времени на отчеты. Теперь большинство процессов автоматизировано, при этом система гибкая и легко адаптируется к быстрому масштабированию. В разы улучшились скорость и точность прогнозирования спроса и выручки по конкретным направлениям — это помогает в режиме реального времени принимать эффективные управленческие решения».

Владислав Игнатенко, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказал: «Проект реализован в кратчайшие сроки с выводом системы в промышленную эксплуатацию за 8,5 месяцев. Сложностей удалось избежать за счет отлично выстроенной коммуникации с клиентом. Мы не останавливаемся на достигнутом и масштабируем платформу, а в планах — цифровизовать еще больше процессов, внедрить в CRM инструменты искусственного интеллекта».

