Компания «Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха»

Компания «Синимекс» завершила проект по разработке и внедрению новой критически важной для бизнеса платформы для «Росгосстраха». Основной задачей было повышение производительности и отказоустойчивости ключевых бизнес-процессов, а также замена платформы иностранного вендора. Об этом CNews сообщили представители «Росгосстраха».

В рамках проекта специалисты компании «Синимекс» заменили платформу Pentaho Data Integration на решение собственной разработки на Python стеке. Благодаря этому удалось переработать архитектуру, устранив необходимость во множестве временных таблиц и сложных SQL-скриптов, а также перенести бизнес-логику в понятные и легко поддерживаемые ETL-процессы, что улучшило качество данных.

Новое решение не только повысило производительность обработки данных в системе КХД «Росгосстраха», но и упростило сопровождение за счёт отказа от избыточной логики и дублирующих элементов. Работа с данными из разных источников была централизована в едином инструменте, что обеспечило целостность и управляемость процессов.

«Сложность проекта заключалась в необходимости создать решение с нуля, при этом сделав его не просто аналогом, а улучшенной версией существующей платформы. Нужно было обновить архитектуру и бизнес-логику, повысив стабильность всех процессов как на уровне ИТ, так и на уровне бизнеса», — сказал Максим Жаров, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

По итогам внедрения значительно сократилось время обработки данных: полный цикл расчета и парсинга котировок укладывается в установленный SLA — 15 минут, что позволяет считать цели проекта достигнутыми.

«Главный успех проекта для нас заключался в стабилизации процесса получения бизнесом актуальных данных. Решение от «Синимекс» позволяет поддерживать актуальность данных с минимальным привлечением ИТ: прозрачно, эффективно и стабильно. Кроме того, его легко использовать при базовых компетенциях Python на уровне вайб-программирования. Важно также отметить, что это отечественное программное обеспечение. А на сегодняшний день импортозамещение с одновременным повышением качества решений — это наш основной подход к работе», — сказал Виктор Бушмин, заместитель директора департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах».

