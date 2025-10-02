CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Диасофт» вошла в список 100 крупнейших мировых поставщиков финтех-решений по версии IDC

Компания «Диасофт» в 14 раз подряд включена в престижный международный рейтинг 100 крупнейших поставщиков финансовых технологий IDC FinTech Rankings 2025, составленный международной аналитической компанией IDC.

Ежегодный рейтинг IDC FinTech Rankings представляет комплексный анализ ведущих поставщиков оборудования, программного обеспечения и услуг для финансовой и финтех-отраслей, классифицируя вендоров по годовой выручке от финансовых институтов: банков, участников фондового рынка, страховых организаций и финтех-компаний.

Включение «Диасофт» в список ведущих мировых финтех-вендоров отражает способность компании поставлять передовые технологии и программные решения, необходимые финансовым институтам для успешной работы в условиях цифровой экономики. Рейтинг подтверждает ведущую роль «Диасофт» в развитии и цифровой трансформации динамичной финансовой отрасли, а также демонстрирует приверженность компании разработке инновационных решений, направленных на улучшение клиентского опыта, повышение операционной эффективности своих заказчиков и успешное достижение ими стратегических целей.

«IDC выпускает рейтинги IDC FinTech Rankings уже 23 года. Исследование охватывает 150 крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий – эти компании играют важнейшую роль в финансовой индустрии, обеспечивая ее лидерство в области современных цифровых решений и технологий», – сказал Марк ДеКастро, директор по исследованиям, IDC.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще