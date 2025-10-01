CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

VK Tech представила модуль «Новости» на платформе VK HR Tek

На платформе VK HR Tek появился модуль «Новости» для размещения сообщений о компании и вовлечения сотрудников в корпоративную жизнь. Опция позволяет бизнесу централизованно управлять информацией и объединять внутренние коммуникации в едином пространстве. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

С помощью модуля «Новости» компании получат возможность анонсировать события, отмечать достижения команд, делиться обновлениями и успешными кейсами. Функциональность предназначена для работы HR-специалистов, отделов маркетинга, технических подразделений и других команд.

Новости можно размещать сразу или задавать дату и время выхода каждой публикации. Администратору доступны статусы публикаций: черновики, запланированные и опубликованные. Для каждой новости также доступна настройка фильтрации по организациям и подразделениям, чтобы сотрудники получали только актуальную для них информацию. Комментарии и реакции к новостям позволяют поддерживать обратную связь и чувствовать вовлеченность в корпоративные процессы.

Модуль «Новости» VK HR Tek будет полезен компаниям, которые планируют развивать корпоративные каналы связи и портальные решения для управления вовлеченностью персонала — для подключения не обязательно использовать КЭДО и другие возможности платформы. Если же организация уже использует VK HR Tek, подключить новую функциональность можно через проектного менеджера. Опция доступна в SaaS- и On-premise-версиях продукта.

«Качественное взаимодействие внутри компании — это один из ключевых факторов лояльности работников и, как следствие, сильного HR-бренда. Модуль „Новости“ VK HR Tek — это готовый социальный инструмент с гибкими настройками для централизованного информирования и вовлечения сотрудников. Он обеспечивает прозрачный диалог работодателя с персоналом и помогает эффективнее управлять человеческими ресурсами. Кроме того, в ближайшем будущем платформа планирует релиз пакета “Портал” для комплексной работы с персоналом: кроме “Новостей”, в него войдут модули “Опросы” и” Сообщества”», — сказала Анастасия Лапина, директор продукта VK HR Tek.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще