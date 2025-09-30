CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Технологический альянс: Группа «Эвобласт» и «Геомикс» разрабатывают новые инструменты для ведения БВР

Группа «Эвобласт», разработчик комплексных решений для ведения буровзрывных работ (БВР), и ИТ-компания «Геомикс» объявили о начале стратегического сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Эвобласт».

Кросс-функциональное взаимодействие предполагает создание новых продуктов и услуг для повышения эффективности БВР, обмен знаниями о мировых трендах и организацию профильных мероприятий. Такой подход позволит партнерам оперативно реагировать на актуальные запросы рынка и ускорить внедрение передовых отечественных разработок в производственные процессы.

Соглашение подписали генеральный директор «Геомикс» Гимиран Утенов и генеральный директор «Эвобласт Инжиниринг», директор по стратегическому развитию группы «Эвобласт» Сергей Мозер.

Новое партнерство открывает возможность эффективного усовершенствования технологий с учетом реальных потребностей горнодобывающих предприятий и особенностей ведения БВР на объектах.

«Интеграция собственных наработок группы «Эвобласт» с ИТ-решениями «Геомикс» усилит мощности каждой из команд и позволит предложить отрасли новые инструменты для оптимизации процессов проектирования, контроля и управления буровзрывными работами. Считаем, что объединение компетенций российских инженеров способствуют укреплению технологического суверенитета и лежит в основе роста горнодобывающей промышленности нашей страны», – сказал Сергей Мозер.

