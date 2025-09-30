«Рег.ру» внедрил персональный менеджерский сервис для владельцев digital-проектов

Российская технологическая компания «Рег.ру» расширила функционал онлайн-платформы «Рег.решения» для создания сайтов, добавив пользователям возможность получить экспертную консультацию. Специалист компании будет сопровождать предпринимателя на всех этапах — от подготовки проекта до запуска и первичной аналитики. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

Сервис персонального менеджера включен в набор «Рег.решений» «Сайт под ключ». Продукт представляет автоматизированные решения для быстрого старта бизнеса в онлайне — теперь и с экспертным контролем. В ответ на запрос клиентов Рег.ру разработал опциональную поддержку, включающую помощь в заполнении анкеты, покупке домена, настройке сайта и интеграции дополнительных инструментов. Обновленная линейка включает три тарифа: «Лайт», «Базовый» и «Про», которые различаются наполнением консультационных услуг.

Также в платформу «Рег.решений» интегрирован веб-чат собственной разработки «Рег.ру» — Re:plain, который ранее был доступен в качестве отдельного сервиса. С помощью него пользователи могут быстрее привлекать клиентов и увеличивать продажи с первого дня запуска сайта. Клиентская база веб-чата сегодня уже достигла восьми тыс. предпринимателей.

«Малому бизнесу нужны не только технологические решения, но и помощь в их внедрении. Наша задача — снизить порог входа в digital-мир, предоставляя не просто конструктор решений, а комплексное сопровождение. Это особенно важно предпринимателям на старте, когда ошибки в настройке могут повлиять на дальнейшее развитие проекта», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решения».

«Рег.решения» представляют собой удобную платформу для предпринимателей, которые хотят перевести свой бизнес в онлайн. С ее помощью можно самостоятельно запустить сайт, настроить продвижение и решить другие цифровые задачи, не обращаясь к подрядчикам. А чтобы было проще разобраться, есть обучающие материалы и чат-бот с подсказками.