«Инферит» выпустила ПО «Инферит ИТМен 6.3» с расширенными возможностями

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представил новый релиз системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» версии 6.3. Обновление ориентировано на удобство администрирования, гибкость отчетов и улучшенный контроль задач.

Ключевым нововведением «Инферит ИТМен» 6.3 стало появление отдельного раздела с правилами, задачами и журналом проверки. Он позволяет создавать правила проверки собранной информации и комбинировать их в проверочных задачах для автоматического запуска по расписанию. Например, можно создать правило «Места на диске меньше 30 ГБ» и задать выполнение «раз в день». Система ежедневно будет находить все устройства, данные о которых обновились с последней проверки и которые подходят под условие, автоматически заносить их в журнал и при необходимости отправлять уведомления на почту. Аналогично можно настраивать правила для выявления запрещенного ПО, остановки важных служб и других критичных ситуаций.

В версии 6.3 актуализирована модель данных: увеличено количество собираемых атрибутов, добавлены новые объекты конфигурации, доработаны сенсоры для их сбора. Для работы с отчетами появилась кнопка «Сохранить как», позволяющая создавать несколько вариантов отчетов на основе одного шаблона без повторной настройки параметров.

Возможность фильтрации и поиска по дате в таблицах анализа данных и всех устройств теперь ускоряет поиск нужной информации в больших массивах данных. Если отправка отчетов отключена, система автоматически скрывает расписание отправки отчетов, исключая путаницу в настройках.

Пользователи теперь могут группировать и фильтровать правила и задачи по различным параметрам, настраивать сценарии запуска и отправки. Новый журнал проверок с карточками устройств отображает результаты отработанных задач и позволяет сортировать записи по дате, обеспечивая полную прозрачность работы системы и упрощая анализ ИТ-активов.

Существенные изменения коснулись блока «История». Пользователи получили расширенные фильтры по датам и отображению колонок, сортировку по умолчанию от нового к старому и обновленную панель выбора периода. Эти улучшения важны, например, для ИТ-аудитов и анализа инцидентов, когда нужно быстро понять, что изменилось в инфраструктуре за конкретный период и выявить причины сбоев или нарушений.

Реализована возможность массового удаления данных для экономии времени при очистке больших объемов устаревшей информации.

В разделе инвентаризации доработаны проверки порядка и перечня используемых протоколов сканирования и инвентаризации, что предотвращает ошибки конфигурации и гарантирует полноту сбора данных инвентаризации. Добавлено поле «Домен» в настройках сетевой инвентаризации и уточнено описание WMI, что особенно важно для крупных корпоративных сетей с множественными доменами. Поддерживается инвентаризация объектов в среде VMware — это позволяет получить полную картину виртуальной инфраструктуры без использования дополнительных инструментов. При сборе данных через SQL теперь предусмотрена проверка наличия хотя бы одного объекта инвентаризации.

Отдельное внимание уделено сенсорам. Теперь в интерфейсе карточки сенсора доступна функция «Сохранить как» для быстрого создания разных типов оборудования. Система предупреждает о несохраненных изменениях, предотвращая потерю настроек, а блокировка удаления системных объектов в таблице сенсоров защищает от случайного удаления важной информации. Для удобства выбора типа скрипта добавлены подсказки. Также в системе появились уведомления об обновлении модели данных и сенсоров.

В администрировании появились функции загрузки SSL-сертификатов и тестирования подключения к базе данных. Модель данных получила обновленный интерфейс с предупреждениями о несохраненных изменениях и новой возможностью сброса параметров, что упрощает откат к прежним конфигурациям при необходимости. Пользователь теперь может удалять устройства с привязанным трекингом, при этом система предупреждает о возможных последствиях и помогает избежать потери важных данных об использовании ПО.

«Версия 6.3 — это шаг к тому, чтобы администрирование и анализ в “Инферит ИТМен” стали еще удобнее. Главное новшество релиза — система оповещений: теперь любые критические события, от запрещенного ПО до остановки служб, автоматически фиксируются и могут приходить на почту. Это превращает “Инферит ИТМен” в полноценный инструмент проактивного контроля, который помогает ИТ-командам быстрее реагировать и предотвращать инциденты», — сказал Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Обновление доступно всем клиентам «Инферит ИТМен». Чтобы получить доступ к улучшенному функционалу, необходимо обновить агенты до версии 6.3.