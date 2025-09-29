Сертифицированное обновление ОС «Альт СП 10.2.1»: поддержка новых процессоров Intel и «Эльбрус»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», выпустила новую версию ОС «Альт СП» 10.2.1, сертифицированную ФСТЭК России.

Теперь ОС можно установить на компьютеры с современными процессорами Intel 14 поколения и «Эльбрус» с процессорами 12С и 16С. Включено новое ядро, обновлены программы, исправлены уязвимости.

В «Альт СП 10.2.1» включено ядро версии 6.12 (LTS), обеспечивающее поддержку процессоров Intel 14 поколения. На этих процессорах работает ряд популярных отечественных компьютеров из Реестра радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

Для поддержки архитектуры aarch64 в «Альт СП» включено специализированное ядро 5.10. Операционную систему с этим ядром можно установить на системы на кристалле RockChip 3588 (для микрокомпьютеров Orange Pi, Banana Pi и подобных). Эти устройства часто используют для маршрутизации сетевого трафика, поскольку они стабильно работают с OpenWrt и поддерживают такие функции, как VPN, VLAN и QoS.

Теперь на компьютерах с процессорами «Эльбрус» можно развернуть не только ОС «Альт СП Рабочая станция», но и «Альт СП Сервер».

Расширен спектр поддерживаемых отечественных процессоров: добавлены сборки ОС для «Эльбрус-12С», «Эльбрус-16С»; по-прежнему возможна установка на «Эльбрус-8С/1С+» (e2kv4), «Эльбрус-8СВ» (e2kv5), «Эльбрус-2С3» (e2kv6).

Система управления базами данных PostgreSQL обновлена до версии 16.9 (16.6 для 1С). СУБД сертифицирована на соответствие приказу №64 ФСТЭК России по 4 классу защиты.

Улучшен контроль потребления ресурсов контейнерами благодаря обновлению средства управления контейнерами kubernetes до версии 1.32. А в новой версии podman 5.4.2 исправлены ошибки и обновлены библиотеки.

Менеджер пакетов apt обновлен до версии 0.5.15lorg2-alt95: в нем улучшена безопасность хранения «секретов».

Служба для создания локальных копий репозиториев alterator-mirror 0.6.0 позволяет создавать пользовательские репозитории.

Веб-сервер nginx обновлен до версии 1.26.3: устранена уязвимость, позволяющая обойти проверку клиентских TLS-сертификатов (цифровых документов, которые подтверждают подлинность веб-сайта и шифруют информацию, передаваемую между сервером и браузером).

В «Альт СП 10.2.1» включены исправления уязвимостей, выполненные с момента выпуска предыдущей версии 10.2.

«Базальт СПО» рекомендует регулярно просматривать бюллетени по исправлению уязвимостей на cve.basealt.ru и устанавливать обновления.

Пользователям «Альт СП» 10 необходимо обновить операционную систему до версии 10.2.1. Для пользователей с репозиторием c10f2 обновление будет доставлено автоматически, однако обновить ядро нужно самостоятельно, используя утилиту update-kernel (для систем с графикой и без) или соответствующий модуль в центре управления системой (acc) для рабочих станций.

Специалисты техподдержки могут помочь провести обновление. Для этого необходимо обратиться в техническую поддержку по контактам, указанным в сертификате.

Начиная с версии «Альт СП» 10.2, операционная система выходит в двух исполнениях с разными децимальными номерами: ЛКНВ.11101-01 для процессоров архитектуры x86_64 и aarch64; ЛКНВ.11102-01 для процессоров «Эльбрус» от 4 до 6 поколения.

Сертификат ФСТЭК России подтверждает положительные результаты испытаний тех программ из репозитория c10f2, которые включены в состав «Альт СП». Сам репозиторий c10f2 не сертифицирован.