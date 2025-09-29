CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Российские коммуникационные сервисы выходят на рынок Узбекистана

Оператор телекоммуникационных услуг Uztelecom и российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций IVA Technologies подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Стороны договорились о запуске пилотных проектов в инфраструктуре Uztelecom, включая внедрение единой платформы для корпоративных коммуникаций. Технологическое партнерство охватывает как on-premise, так и облачные форматы внедрения и направлено на поддержку долгосрочной стратегии цифровизации региона.

Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies: «Uztelecom — крупнейший оператор Узбекистана, которому доверяют более 12 млн пользователей. То, что именно такой стратегический партнёр выбрал IVA Technologies — важное подтверждение конкурентоспособности и зрелости российских продуктов. Это сотрудничество позволит IVA Technologies усилить стратегию по выходу на международные рынки, а Uztelecom — расширить свой портфель цифровых решений. Мы уверены, что совместные проекты с Uztelecom создадут новый уровень цифровых коммуникаций для государственных структур и бизнеса Узбекистана, открывая новые возможности для делового взаимодействия».

Комментарий заместителя председателя правления по коммерческим вопросам Uztelecom Жавлона Исламова: «Мы видим в сотрудничестве с IVA Technologies значительный потенциал для развития национальной экосистемы цифровых решений. Совместные проекты позволят расширить спектр продуктов для корпоративных коммуникаций, доступных бизнесу и государственным организациям Узбекистана, способствуя ускорению цифровой трансформации и формированию современного ИТ-ландшафта региона».

IVA Technologies имеет опыт сотрудничества с крупнейшими телекоммуникационными операторами России и Республики Беларусь. Решения компании внедрены в инфраструктуру национальных операторов и обеспечивают надежные корпоративные коммуникации для государственных структур и коммерческих организаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Пожар в дата-центре парализовал целую страну. Не работают госуслуги и сайты министерств

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Создано антидроновое оружие, на испытаниях одним выстрелом сбившее 49 БПЛА

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Apple Pay перестал работать в России даже с зарубежными картами

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще