Pragmacore 360 представила обновления в модулях платформы

Pragamcore 360 выпустила обновления для своей облачной платформы для управления инвестиционно-строительными проектами. Компания углубила интеграцию между модулями для сквозного контроля процессов, а также расширила возможности для офлайн-работы непосредственно на стройплощадке.

Обновления представлены в модулях «Управление комплектацией», «Управление проектированием», «Рабочий кабинет», «Ценообразование», «Управление работами и ресурсами», «Стройконтроль», «Исполнительная документация» и «Лазерное сканирование».

В модуле «Управление комплектацией» автоматизировали списание материалов. Теперь объемы МТР (материально-технические ресурсы) для списания автоматически генерируются на основе данных из раздела «Графика производства» работ по закрытым и подтвержденным актами работам. После того, как прораб подтвердил выполнение работ с бетоном на определенном участке, система автоматически списывает необходимое для работ количество материалов, согласно производственному нормативу.

В модуль «Рабочий кабинет» добавили автоматизацию согласований. Теперь система автоматически создает задачу по согласованию действия для ответственного сотрудника и направляет ее в его «Рабочий кабинет» с указанием дедлайна. Это исключает необходимость ручного контроля и напоминаний, снижая риск срыва сроков.

В модуле «Стройконтроль» добавили возможность работы без интернета в офлайн-режиме: инженеры строительного контроля получили возможность фиксировать замечания по дефектам на мобильных устройствах даже при отсутствии связи на объекте. Данные синхронизируются с системой при появлении доступа к интернету. Кроме того, все выявленные замечания теперь можно привязать к конкретным работам в графике. Это позволяет планировщикам и подрядчикам видеть задачи, к которым есть замечания, прямо в модуле планирования, а не только в списке уведомлений.

В модуль «Исполнительная документация» добавили инструменты для ведения истории изменений документов и оформления замечаний к ним непосредственно в платформе. Это повышает прозрачность оборота исполнительной документации и дисциплину участников строительного процесса.

Модуль «Управление работами и ресурсами» стал более удобен для подрядчиков.

Для роли «Подрядчик» в кабинете субподрядчика реализован ограниченный доступ к системе: они видят только свой фрагмент графика работ без финансовых данных, но могут вносить фактические объемы работ и отмечать их выполнение. Также в графике отображаются неснятые замечания от службы строительного контроля.

В модуле «Ценообразование» появилась сводная панель, где можно увидеть маржинальность подрядных работ с детализацией до уровня расценок и объем нераспределенных работ. Это упрощает анализ эффективности контрактации и финансовый контроль.

В модуле «Лазерное сканирование» оптимизирована работа с тепловыми картами: теперь можно гибко настраивать количество отображаемых точек, снижая нагрузку на видеокарты (GPU) и значительно ускоряя обработку и анализ данных по крупным объектам и конструкциям.

«Наша цель — создать единую удобную цифровую среду, где данные беспрепятственно передаются от этапа проектирования к исполнению и контролю. Выпущенные обновления автоматизируют рутинные операции, например, постановку задач, и дают инженерам удобные инструменты, что повышает общую скорость и качество строительства», — сказал Кирилл Поляков, основатель цифровой платформы для управления стройкой Pragmacore.