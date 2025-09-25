Производитель упаковки «Ярпак» сократил время обработки заказов в два раза благодаря автоматизации от «Первого Бита»

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект по комплексной автоматизации ярославского производителя упаковки «Ярпак» на базе «1С:УНФ». Преображение бизнес-процессов привело к двухкратному ускорению обработки заказов (от согласования до запуска линии) и высвобождению от рутины до 30% рабочего времени сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

«Автоматизация с помощью «1С» открыла для нас новые возможности. Мы можем быстро реагировать на потребности клиентов и анализировать свою экономику гораздо глубже, чем раньше. Теперь больше времени уделяем развитию, а не рутине!», — сказал директор компании «Ярпак» Евгений Бубнов.

Компания «Ярпак» поставляет продукцию таким федеральным сетям, как «Пятерочка», «Глобус» и «Дом Еды». Рост бизнеса и сложность производственных процессов потребовали перехода от разрозненного учета к единой информационной системе. Основными задачами были устранение ошибок ручного ввода, ускорение реакции на заказы и получение точных данных о себестоимости продукции.

Эксперты ИТ-интегратора «Первый Бит» сосредоточились на настройке сквозного бизнес-процесса, который автоматически связывает все этапы работы компании.

Менеджер «Ярпак», как обычно, регистрирует пришедший заказ, но дальше в дело вступает автоматика. Система сама проверяет наличие товара. Если его нет, она автоматически создает заказ на производство. Тот, в свою очередь, по заранее заданным спецификациям рассчитывает, сколько и каких материалов нужно, и при их нехватке формирует заказ поставщику.

Поступление материалов на склад автоматически разблокирует производственный этап, а выпуск продукции — отгрузку клиенту. Этот подход устранил необходимость постоянного ручного согласования между отделами.

В результате удалось добиться значительных улучшений. Время на согласование и запуск заказов в производство сократилось в 2 раза за счет автоматизации передачи данных. Благодаря исключению рутинных операций по резервированию, расчету потребностей и формированию документов удалось высвободить до 30% рабочего времени сотрудников.

Специалисты ярославского «Первого Бита» внедрили механизм расчета точной себестоимости каждого заказа и рентабельности по каждой номенклатуре, который дал руководству инструмент для принятия взвешенных ценовых решений.

Также значительно сократилось количество ошибок в расчете сдельной заработной платы благодаря автоматическому учету выработки сотрудников.

«Ключевой задачей для нас была не просто автоматизация учета, а создание целостного управленческого контура. Мы выстроили цифровой след от заявки клиента до закупки сырья и выпуска продукции. Это позволяет руководству видеть не только финансовый результат, но и операционные причины, которые к нему привели, что принципиально важно для роста бизнеса», — сказал руководитель офиса компании «Первый Бит» в Ярославле» Андрей Скворцов.