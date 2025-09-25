CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Почта России» внедрила витрину для налогового мониторинга VK Tax Compliance от VK Tech

«Почта России» завершила внедрение цифровой витрины для налогового мониторинга на базе платформы VK Tax Compliance компании VK Tech. В рамках проекта была создана автоматизированная информационная система «Витрина данных для налогового мониторинга». Она обеспечивает выполнение обязательств «Почты России» в новом формате контроля, на который компания перешла с 1 января 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Совместно со специалистами «Почты» команда VK Tech выполнила методологическое и техническое проектирование витрины, ее настройку и интеграцию с учетными и информационными системами логистического оператора.

Витрина данных учитывает территориально распределенную организационную структуру «Почты» (90 филиалов и структурных подразделений) и позволяет централизованно раскрывать налоговую отчетность в цифровом формате. В настоящее время в информационной системе раскрыты показатели налоговой отчетности компании за I квартал и полугодие 2025 г.

Помимо создания витрины данных, были настроены и успешно протестированы сервисы информационного обмена «Почты» с информационной системой ФНС России АИС «Налог-3».

«Проект для «Почты России» — один из самых технологически насыщенных и масштабных в нашей практике. У компании распределенная структура и большой объем данных, а в ИТ-ландшафте используется несколько систем учета и хранения. Для обеспечения производительности и стабильной работы системы был задействован целый ряд технологических решений, реализованных в платформе VK Tax Compliance», — сказал директор направления финансовые и операционные платформы VK Tech Андрей Черненко.

«Проект по внедрению VK Tax Compliance стал важным этапом в цифровой трансформации налоговых процессов в «Почте». Для реализации проекта был разработан единый подход формирования и раскрытия показателей налоговой отчетности, что в свою очередь повлекло за собой доработку информационных систем-источников», — отметил заместитель генерального директора «Почты России» Станислав Филатов.

