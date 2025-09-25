Norbit HRM включен в реестр отечественного ПО

Продукт «Норбит» для автоматизации HR-процессов Norbit HRM включен в реестр отечественного ПО. Статус подтверждает соответствие платформы технологическим стандартам и требованиям регулятора. Теперь российские компании, опираясь на устойчивое и зрелое решение, смогут запускать цифровое управление HR, повышая эффективность подбора, удержания талантов, а также противодействовать вымыванию экспертизы.

Norbit HRM — корпоративная HR-платформа, которая позволяет искать сотрудников массово, под определенные и даже точечные требования, сокращает нагрузку на HR и упрощает процессы управления и формирования отчетности. При этом в подбор и работу с кадрами включены HR-специалисты, топ-менеджмент и обычные сотрудники. В системе реализован сквозной процесс — от заявки и размещения вакансии до найма (включая проверку службой безопасности и выставление оффера). Доступна информация как о внутренних, так и о внешних кандидатах, есть интеграция с большинством крупных хантинговых площадок.

Продукт создан на базе отечественной low-code-платформы BPMSoft и имеет модульную структуру. Это открывает широкие возможности для кастомизации с учетом отраслевой специфики без сложных доработок и привлечения ИТ-специалистов. Скорость внедрения, умеренные аппаратные требования и снижение затрат на рутинные операции позволяют добиться значительных бизнес-результатов уже в первые месяцы использования.

В реестре отечественного ПО уже есть и другие собственные разработки «Норбит». Среди них Norbit SRM для оптимизации закупок, no-code BPM-платформа корпоративного класса NBT, решение RightWay для управления лояльностью, Norbit CDS для автоматизации доставки последней мили.

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит», сказал: «Включение нашего продукта Norbit HRM в реестр отечественного ПО — не просто формальность. Это признание того, что наша разработка соответствует высоким стандартам, а также может стать надежным инструментом цифровизации и одним из важных конкурентных преимуществ для бизнеса. Ведь компании, внедряющие HRM-решения, даже в условиях острого дефицита, успешнее конкурируют за кадры, нанимают лучших сотрудников и эффективнее их сохраняют».