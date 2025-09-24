CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СервисТелеком» развернул мониторинг ИТ-инфраструктуры с помощью Naumen Network Manager

Компания «СервисТелеком» автоматизировала процессы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе решения Naumen Network Manager. По итогам проекта внедрена единая политика настройки метрик и триггеров для дальнейшего применения на всех участках ИТ-инфраструктуры, настроены отчеты и сбор данных для подтверждения выполнения SLA. В автоматическом режиме отслеживается состояние порядка 200 устройств. Аналитические инструменты помогают выявлять неэффективно используемые ресурсы, оптимизировать загрузку оборудования, точнее планировать потребности в замене ИТ-парка.

Для мониторинга оборудования применяется интеллектуальная система комбинированного опроса по различным протоколам, таким как: SNMP, CLI, SSH, ICMP, а также используется агентский мониторинг для ряда серверов. С целью проверки доступности телефонных номеров используется модуль SIP-проб. Naumen Network Manager автоматически обзванивает указанные номера, оценивая работоспособность услуг телефонии.

С помощью процесса автодискаверинга система находит новые устройства в инфраструктуре и подбирает подходящий шаблон опроса из готовой библиотеки. Также автодискаверинг умеет собирать данные агентским способом. Если обнаружено оборудование, на котором развернуто агентское ПО, то в систему поступает информация о новом объекте мониторинга и настраивается сбор метрик.

Собранные данные автоматически обрабатываются и учитываются при расчете состояния оборудования и сервисов. На основе полученных значений метрик в системе формируются дашборды для руководителей и специалистов. Например, для контроля SLA рассчитываются среднее время восстановления, MTBF («наработка на отказ») и уровень доступности в процентах. Для оперативной аналитики разработан дашборд, который выводит информацию о доступности всех устройств на один экран.

В быстром реагировании на инциденты помогают специальные триггеры, которые срабатывают при изменении заданных пороговых значений метрик. Если в инфраструктуре случается сбой, специалисты сервисного центра получат автоматические уведомления на почту и в Telegram.

В дальнейших планах — включить в контур проекта все элементы ИТ-инфраструктуры для автоматического контроля систем и услуг. Кроме того, провести инвентаризацию и картографию инфраструктуры: составить карты серверов, сетевых устройств, сервисов. Последующая интеграция с системой класса Service Desk поможет в настройке механизмов реагирования на аварийные события.

«Мы выбрали Naumen Network Manager как универсальную систему, которая умеет проводить мониторинг любого оборудования и ПО. Для нас значимо, что система обеспечивает прозрачность в работе с инфраструктурой, имеет встроенный функционал автоматического обнаружения для автоматизации задач масштабирования, проактивного реагирования на события и предоставляет доступ к значимым данным, хранимым в исторической БД, с возможностью в любой момент провести аналитику по выбранным сегментам сети. Принципиальный аспект, что продукт входит в реестр отечественного ПО», — сказал Иван Наумов, технический директор «СервисТелеком».

«Технологии Naumen позволили заказчику решить все стоящие перед ним задачи в области контроля и масштабирования инфраструктуры, повысить эффективность использования ИТ-ресурсов, а также применить единую политику настройки метрик и триггеров, что обеспечивает оперативный мониторинг и прогнозирование возникновения новых инцидентов», — отметил Иван Гурошев, владелец продукта Naumen Network Manager.

