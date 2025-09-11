CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

M1Cloud: Спрос на облака на базе высокочастотных серверов для «1С» в 2025 году увеличился в 2 раза

Сервис-провайдер M1Cloud отмечает, что за три квартала 2025 г. количество запросов на облачные решения с высокочастотными серверами для размещения систем «1С» увеличилось в два раза. Переход на облачную инфраструктуру позволяет компаниям оптимизировать работу бухгалтерии, управления и аналитики без потерь в скорости и стабильности работы. Современные высокочастотные серверы с облачным развертыванием обеспечивают максимальную скорость обработки данных и оперативный масштабируемый доступ для пользователей ERP-систем из разных локаций. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

«Облачная инфраструктура на базе высокочастотных серверов — это новый стандарт для эффективного размещения систем «». Для предприятий, работающих в условиях высокой нагрузки и необходимости быстрого доступа к данным, использование таких решений позволяет минимизировать время простоя и повысить качество управленческих решений. M1Cloud предлагает индивидуальный подход к построению высоконадежной и высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры. Компания обладает богатым опытом в реализации проектов для предприятий различных отраслей, обеспечивая высокий уровень технической и экономической эффективности решений», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Основные сценарии использования включают удаленный доступ к рабочим базам «1С», автоматическое масштабирование ресурсов при увеличении нагрузки, а также обеспечение бесперебойного резервного копирования и возможности быстрого восстановления данных. Технологические преимущества решения включают интеграцию с популярными платформами виртуализации, автоматизированное управление ресурсами, мониторинг нагрузки и оплатой по факту использования. Кроме того, заказчики могут протестировать работу инфраструктуры в формате пилотного проекта без дополнительных затрат.

Сегмент рынка облаков на базе высокочастотыных серверов покажет значительный рост по итогам года, в пределах 40-50%.

