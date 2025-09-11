Х5 встроила ИИ-ассистент в мобильное приложение для сотрудников

Х5 разработала для 426 тыс. сотрудников новое мобильное приложение «Сфера» со встроенным ИИ-ассистентом, который позволит решать до 90% запросов без участия HR-специалистов.

Х5 запустила универсальную платформу для персонала, которая объединила свыше 50 HR-систем, четыре HR-приложения и около 250 процессов. Приложение запущено для всех сотрудников из 18 разных бизнесов – от продавца-кассира магазина и оператора склада до топ-менеджера. «Сфера» доступна не только в традиционной веб-версии, но и в мобильной – для iOS и Android. Особое внимание уделили интуитивному интерфейсу, чтобы пользователи могли разобраться с работой сервисов без инструкций.

Каждый шестой сотрудник компании заходит в приложение ежедневно. Оно позволяет эффективнее и проще решать возникающие задачи: следить за выплатами и начислениями, планировать и переносить отпуск, заказывать нужные справки, подгружать больничный, бронировать места в офисе, подписывать с помощью электронной подписи необходимые документы и т.д. В приложение интегрирована лента новостей, корпоративный образовательный маркетплейс «Полка», реферальная программа, где каждый сотрудник может порекомендовать кандидата на открытую позицию и после получить вознаграждение, если его соискатель успешно пройдёт испытательный срок. Для персонала магазинов доступен сервис, где они строят свой график и при желании берут дополнительные рабочие смены. Новые функции в «Сфере Х5» добавляются практически еженедельно.

С вопросами по HR-тематикам (и не только) можно обратиться к встроенному в приложение ИИ-ассистенту. Внутренняя нейросеть успешно обработала уже более 70 тыс. запросов от сотрудников, что значительно снизило нагрузку на HR-специалистов.

Профили пользователей включают внутреннее резюме, которое содержит полное описание их опыта работы в компании, указание города работы, основные профессиональные навыки, достижения и награды. Это позволяет не только систематизировать важную информацию о сотрудниках, но и облегчает взаимодействие внутри Х5, помогая быстро находить нужных коллег по компетенциям.

Кроме того, профиль создан по принципу личных страниц в социальных сетях, что помогает формировать внутрикорпоративное сообщество. Можно опубликовать информацию о своих увлечениях и предпочтениях, например, рассказать о любимых музыкальных исполнителях или любимом виде спорта, а также поделиться такими персональными деталями, как фотографии домашних питомцев или знак зодиака, и даже установить эмодзи-статус. Информация доступна исключительно внутренним пользователям.

Главная страница собирается из виджетов под каждого специалиста персонально, в зависимости от бизнеса, в котором он работаем, его позиции, команды, задач и т.д.

Приём новых сотрудников теперь тоже идёт с помощью «Сферы» – в приложении для этого формируется отдельный блок. На данном этапе он включает личный кабинет кандидата – ссылка на него отправляется при отклике на любую вакансию Х5. Анкету можно заполнить самостоятельно или загрузить актуальные данные с Госуслуг (ФИО, паспортные данные, СНИЛС и т.д.). Передача персональных данных идёт по защищённому каналу связи и при обязательном согласии кандидата. Х5 Group первой среди ритейлеров получила разрешение от Минцифры на интеграцию с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), что значительно сократило сроки найма.

«Сфера» – не просто приложение в телефоне. Это самостоятельный трансформационный продукт, который решает две фундаментальные задачи бизнеса: реинжинирит HR-процессы, повышая эффективность работы с людьми и затрат на функцию, а также создает новый опыт сотрудника, как цифровой, так и физический, – сказала Лилия Дерябина, директор по трансформации и работе с персоналом Х5. – Мы создаем такие сервисы, которые не требуют от человека усилий или времени и выполняются без участия HR. Еще до момента входа в компанию в роли сотрудника ты уже чувствуешь заботу, внимание и персональное отношение, хотя для нас «под капотом» персонализации находится умная цифровая система, способная собирать и анализировать данные о каждом человеке и адаптировать под него контент, дизайн, образовательные траектории, рекомендации, легко и очень быстро вести его по всему периметру Х5, от найма и адаптации до роста личной эффективности и перехода на новую роль. Это AI-ассистент, незаметно сопровождающий каждого в работе ежедневно, большое комьюнити по интересам и профилям, ключевой канал коммуникации. Для бизнеса это также глубокий аналитик, понимающий профессию, вес роли каждого сотрудника, его компетенции и потенциал. Он соединяет всю команду в одну связанную систему, которая позволяет компании видеть потенциал человека и применять его там, где это принесет максимум результата».