В сервисе YouGile появилась CRM для малого бизнеса

В сервисе YouGile появилась CRM для малого бизнеса. Она доступна для всех пользователей системы управления проектами YouGile вместе с таск-трекером и корпоративным мессенджером.

Особенность CRM YouGile — фокус на «делах», задачах для менеджеров отдела продаж, которые позволяют успешно закрывать сделки. CRM автоматически формирует планы на день и помогает не терять клиентов.

Доступные функции: создавать неограниченное количество воронок, сделок и задач по ним; планировать касания и следующие действия по клиенту; работать с базой клиентов: хранить, фильтровать, создавать кастомные поля для информации о клиентах; смотреть простую аналитику: конверсия перехода сделки из этапа в этап; общаться в мессенджере — в каждой сделке есть чат для обсуждения и пользоваться возможностями таск-трекера; импортировать сделки из других CRM; гибко настраивать права, роли и видимость сделок.

Вся система доступна бесплатно без ограничений по функциям и времени командам до 10 человек.

YouGile — простая CRM и система управления проектами в одном сервисе. Внедрение CRM занимает минимум времени: зарегистрироваться, создать CRM-проект, пригласить сотрудников, раздать им роли и настроить воронку продаж можно за 30 минут. CRM фокусирует менеджера на делах — необходимых задачах, которые способствуют успешному закрытию сделки.

Для команд до 10 человек система полностью бесплатна — без ограничений по функциям и времени. Оплата начинается с 11 пользователя.

Что можно делать бесплатно: создавать неограниченное количество воронок, сделок и задач по ним; планировать касания и следующие действия по клиенту (система автоматически формирует планы на день); работать с базой клиентов: хранить, фильтровать, создавать кастомные поля для информации о клиентах; смотреть простую аналитику: конверсия перехода сделки из этапа в этап. общаться в мессенджере — в каждой сделке есть чат для обсуждения и пользоваться возможностями таск-трекера; импортировать сделки из других CRM; гибко настраивать права, роли и видимость сделок..

За что точно придётся платить: 10 сотрудников могут работать в CRM бесплатно, с 11 — 495 руб. в месяц за пользователя.

