Экосистема решений «МойОфис» стала доступна партнерам OCS

Дистрибьютор OCS и российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве. Решения компании пополнили продуктовый портфель OCS и стали доступны для более чем 7 тыс. партнёров дистрибьютора по всей России.

OCS займётся продвижением ключевых продуктов «МойОфис». В их числе: «Документы Онлайн» для совместной работы над файлами и их централизованного хранения, «Документы Настольные» для создания и редактирования текстовых документов, таблиц и презентаций, почтовые решения «МойОфис Почта» и Mailion, а также мессенджер Squadus с поддержкой видеоконференций и вебинаров.

Экосистема «МойОфис» охватывает весь спектр задач, связанных с цифровизацией офисной работы. Продукты объединены сквозными сценариями для повышения продуктивности: интеграция видеоконференций с почтой, совместное редактирование документов в чатах, командная работа с файлами в облаке. Все решения «МойОфис» соответствуют отраслевым стандартам безопасности и включены в реестр отечественного ПО Минцифры России. Программные продукты компании могут применяться как в коммерческом, так и в государственном секторе, в том числе в учреждениях с повышенными требованиями к защите данных.

Сотрудничество также предусматривает техническую и маркетинговую поддержку со стороны OCS. Специалисты дистрибьютора будут организовывать пилотные внедрения, предоставлять консультации и на практике знакомить партнёров с возможностями экосистемы «МойОфис».

«Подписание соглашения с компанией «МойОфис» — важный шаг в развитии нашей линейки отечественного прикладного ПО. Мы видим стабильный спрос на надёжные офисные решения, особенно в условиях курса на технологический суверенитет. Наличие офисов OCS в 23 городах России и широкая сеть партнёров позволяют нам быстро масштабировать предложения вендора в регионах», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения компании OCS.

«Сотрудничество «МойОфис» и OCS — это стратегически выгодное партнерство, которое позволит получить значительный синергетический эффект для обеих компаний. Многие заказчики сегодня не рассматривают внедрение отдельных сервисов. Мы готовы предложить партнерам OCS комплексную экосистему инструментов для повышения эффективности рабочей коммуникации и бизнес-процессов. Все наши решения логически связаны между собой и функционально дополняют друг друга», — сказал коммерческий директор «МойОфис» Станислав Данилов.