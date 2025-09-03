Ноутбуки «Рикор» теперь доступны с предустановленной операционной системой «Ред ОС»

ГК «Рикор» совместно с «Ред Софт» выпускают ноутбуки с предустановленной операционной системой «Стандартная редакция "Ред ОС" Рабочая станция». Новые устройства предлагают пользователям готовое решение для работы с защищенной и производительной отечественной платформой. Об этом CNews сообщили представители «Рикор».

«Стандартная редакция "Ред ОС" Рабочая станция» — это готовая к работе операционная система с комфортным интерфейсом. Она включает предустановленные офисные приложения, мультимедийные плееры, графические редакторы, почтовый клиент и системные утилиты. Интерфейс системы гибко настраивается под индивидуальные предпочтения. Пользователь может выбрать одно из нескольких окружений рабочего стола. Доступны различные темы оформления, включая темные, светлые и высококонтрастные варианты, а также настройки панелей, масштабирования и элементов управления. «Ред ОС» проста в освоении, особенно при переходе с Windows, и подходит для офисных задач, мультимедиа и повседневного использования.

В линейку ноутбуков с «Ред ОС» вошли модели Rikor ARZ, Rikor NINO, Rikor SPB и Rikor MSK. Эти устройства производятся на заводе «Рикор» в Арзамасе с применением самого современного оборудования, в том числе роботизированных линий, которые используют лидеры мирового рынка. Эти роботизированные линии позволяют контролировать практически весь производственный процесс, сводя к минимуму риски брака и зависимость от импортных компонентов. Таким образом, покупатели могут быть уверены, что устройства и компоненты, произведенные в России, будут соответствовать качеству глобальных вендоров, при этом оставаясь доступными по цене.

«Партнерство с Rikor позволило нам предложить пользователям современные ноутбуки, которые полностью готовы к работе. Теперь любой человек может прийти в магазин, выбрать ноутбук и начать работать сразу после его распаковки. Никаких сложных установок, поиска драйверов и настройки. Это решение для тех, кто ценит свое время и хочет гарантированно получить надежное рабочее место на базе "Ред ОС"», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Для нас крайне важно предлагать пользователям не только качественное оборудование, но и полноценное готовое решение. Совместно с "Ред Софт" мы сделали шаг к созданию по-настоящему отечественной экосистемы — ноутбуков, произведенных в России и работающих под управлением российской операционной системы. Мы уверены, что такие устройства помогут нашим клиентам получить современный и безопасный инструмент для работы и повседневных задач», — сказал Максим Остроумов, коммерческий директор «Рикор».

Все ноутбуки поставляются с предустановленной «Стандартной редакцией "Ред ОС" Рабочая станция» и включают гарантийную поддержку на один год как операционной системы, так и самих устройств. В ближайшее время устройства появятся в продаже в сети KNS.