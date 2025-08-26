Pix Robotics представила бесплатный инструмент для оценки миграции с Power BI

Разработчик отечественного ПО компания Pix Robotics представила новый продукт «Pix Переходник», который призван облегчить миграцию с Power BI на отечественную платформу Pix BI. Это первый в России инструмент, способный автоматически оценить масштаб работ и риски перехода с зарубежного аналитического решения.

«Pix Переходник» анализирует текущую BI-среду компании и за несколько минут формирует отчет: сколько времени потребуется на миграцию, какие доработки могут вызвать сложности, как распределить ресурсы. Таким образом компании получают возможность заранее просчитать проект, избежать неожиданных проблем и оптимизировать бюджет.

«Сегодня многие компании понимают, что продолжать полагаться на Power BI становится все менее оправданным. Но для того, чтобы перейти на отечественное решение, бизнесу важно иметь ясное понимание объема и стоимости работ. «Pix Переходник» как раз решает эту задачу — он снимает неопределенность и помогает выстроить переход максимально безопасно и прозрачно. Это всего лишь первый шаг на пути к умной миграции. Мы продолжим развивать линейку «продуктов - помощников» для Российского рынка», — сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам Pix BI.

Инструмент, как отмечают в компании, рассчитан прежде всего на ИТ-директоров, аналитиков, архитекторов данных и руководителей цифровых проектов. «Pix Переходник» можно использовать бесплатно: достаточно установить приложение и загрузить файл Power BI для анализа. Через несколько минут компания получает отчет с оценкой сроков, выявленными кастомными интеграциями и рекомендациями по оптимизации.

«Переход на отечественные аналитические платформы — это важный, но и часто сложный процесс для многих компаний. Инструмент «Pix Переходник» значительно упрощает эту задачу, предоставляя точную и оперативную оценку масштабов и рисков миграции с Power BI. Это позволяет бизнесу планировать ресурсы и внедрение с максимальной прозрачностью и уверенностью. Мы видим в таком решении ключевой элемент перехода с зарубежных систем аналитики на отечественные, который сильно упростит этот процесс и позволит компаниям уже существенно сократить затраты на миграцию», — сказал технический директор Pix Robotics Кирилл Серов.

Pix Robotics позиционирует новый продукт как часть стратегии по созданию полностью импортонезависимой экосистемы для бизнес-аналитики. Pix BI уже используется в российских компаниях как альтернатива зарубежным системам, а «Pix Переходник» должен упростить этот переход.