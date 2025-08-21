CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Арктик СПГ 2» автоматизирует складской учет с помощью платформы роботизации Sherpa RPA

Компания «Арктик СПГ 2» завершила проект по внедрению интеллектуальной роботизации складского учёта с помощью отечественной платформы Sherpa RPA. В условиях Крайнего Севера, где каждая деталь решает судьбу производственного процесса, безупречная складская логистика становится залогом бесперебойной работы всего предприятия.

Для обеспечения ежедневной деятельности завода по производству СПГ сотрудникам необходимо поддерживать актуальность информации о материально-технических ресурсах (МТР), что позволяет точно планировать техническое обслуживание и ремонт оборудования

До внедрения роботизации персоналу приходилось вручную дублировать операции между системами, что создавало дополнительную нагрузку и повышало риск ошибок при вводе данных.

Теперь программные роботы Sherpa RPA автоматически отслеживают все складские операции в системе «1С:ERP» и мгновенно передают их в корпоративную систему управления предприятием. При поступлении новых материалов робот обрабатывает информацию о поставках для определения конкретных партий и создает корректные записи в целевой системе с учетом всех аналитических данных.

При распределении материалов со склада и между складскими помещениями цифровой сотрудник самостоятельно создает необходимые документы. Система-робот ежедневно выполняет полную сверку остатков между системами, создавая корректирующие записи для поддержания точности складского учета.

Выбор платформы Sherpa RPA обусловлен её включением в реестр отечественного программного обеспечения и возможностью безопасной работы в защищенном контуре предприятия. Благодаря централизованной системе оркестрации платформа обеспечивает надежную интеграцию с корпоративными системами и полный контроль над действиями роботов.

Внедрение Sherpa RPA позволило устранить ручное дублирование операций между системами и повысить точность учета МТР для эффективного планирования обслуживания оборудования. Особенно ценно использование отечественного ПО, обеспечивающего высокий уровень безопасности.

