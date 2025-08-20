ГК «Черноголовка» продолжает автоматизацию вместе с Axelot: решение Axelot WMS тиражировано на склады в Краснодаре

Axelot и ГК «Черноголовка» вместе переводят площадки группы компаний на Axelot WMS. На этот раз система была тиражирована на склад готовой продукции и склад при производстве в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

С 2024 г. ГК «Черноголовка» совместно с Axelot продолжает масштабный проект тиражирования Axelot WMS на собственных складах. Запуск Axelot WMS на площадках в Краснодаре стал частью успешной серии проектов тиражирования – там у ГК «Черноголовка» есть склад готовой продукции и производство.

Важно отметить, что на одной из площадок на момент завершения проекта вовсю шла стройка, но это не стало препятствием для экспертов Axelot. Площадь второго склада 16 тыс. кв.м.

Автоматизация обоих складов выполнена с помощью одной проектной конфигурации Axelot WMS, однако для каждого из них в системе создана своя информационная база, с которой ведется работа. Продукция между складами перемещается с использованием доверительной приемки, обеспечена полная прозрачность процесса.

Решение Axelot WMS стало ключевым инструментом для тиражирования процессов и подходов к грузопереработке ГК «Черноголовка» между площадками с целью их унификации. Объем доступного функционала системы достаточен настолько, что сам объект автоматизации может быть в любом статусе – даже на этапе строительства, как было в рамках этого проекта.

В Axelot WMS настроены различные алгоритмы приемки товаров в зависимости от того, откуда они поступили. Так, если продукция пришла из производства, то используются структурные штрихкоды, в которых уже содержится информация о количестве, партии и другие данные. Товары, перемещенные с прочих складов группы компании, принимаются с пересчетом. Продукция с КИЗ проходит по доверительной приемке. Автоматизирована обработка возвратов.

Планирование задач на отбор Axelot WMS выполняет строго с соблюдением остаточных сроков годности. Отбор начинается только после того, как определено, к каким воротам прибудет транспорт и в какой зоне будет производиться отгрузка.

Axelot WMS отслеживает количество товаров в зоне отбора и контролирует ее пополнение из хранения под потребность комбинированным способом – по заказам и по минимальным/максимальным значениям. Также система следит за наполненностью ячеек мезонина и при необходимости планирует пополнение продукции из коробов.

Внедрение Axelot WMS на очередном складе ГК «Черноголовка» стало важным этапом в оптимизации и стандартизации логистических процессов.

Благодаря универсальности разработанного решения его можно быстро и эффективно адаптировать под особенности конкретного склада. Пока складской логистикой управляет Axelot WMS, ГК «Черноголовка» может сосредоточиться на других задачах развития.