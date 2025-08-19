CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Зерновой терминал ГК «Дело» в Новороссийске запустил онлайн-платформу для экспортёров

Зерновой терминал КСК (входит в «ДелоПортс», стивидорный холдинг группы компаний «Дело») внедрил цифровую платформу «Личный кабинет экспортёра», направленную на оптимизацию внутренних процессов и повышение качества обслуживания клиентов.

Теперь оформление и передача реестров транспорта, приёмных актов и сопроводительных документов полностью автоматизированы и выполняются в электронном виде. Это позволяет значительно ускорить обработку информации, снизить объём ручной работы сотрудников и повысить точность передачи данных.

В системе есть функционал уведомлений о браке продукции, доставляемой автотранспортом. После проведения анализа и оценки качества зерна в собственной лаборатории терминала результаты оперативно, в режиме реального времени, отображаются в личном кабинете, что позволяет сократить время ожидания автомобилей на терминале.

«Внедрение цифровой платформы обеспечивает оперативный доступ наших клиентов к информации, сокращает время на оформление документов и повышает прозрачность всех операций. Уверены, современные решения сделают сотрудничество с нами удобнее, эффективнее и будут способствовать продвижению российской продукции на международных рынках», – отметил генеральный директор зернового терминала КСК Александр Труханович.

ГК «Дело» с прошлого года реализует программу цифровизации зернового терминала. Её частью стала приёмка автомобилей по электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), реализованная ранее. В планах компании — дальнейшее развитие платформы «Личный кабинет экспортёра» для повышения конкурентоспособности и качества оказываемых услуг, укрепления позиций лидера российского рынка морской перевалки зерна.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«Почте России» выписали штраф в 230 миллионов по результатам проверки модернизированных отделений

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: