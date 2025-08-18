CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Pragmacore 360 добавила функцию на базе ИИ в модуль «Управление комплектацией»

Pragmacore 360 добавила функцию на базе ИИ в модуль «Управление комплектацией». Она существенно сокращает время обработки данных о МТО (материально-техническом оснащении) и минимизирует ошибки.

Чтобы планировать поставки на стройку, необходимо вести учет МТО. А для этого относить каждую позицию к определенной группе (например, «арматура», «инструменты», «металлоконструкции» и т.д.). При этом строительные проекты требуют тысячи видов стройматериалов, техники, инструментов и пр. И вносить эти данные в таблицы вручную долго: процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней. К тому же могут возникнуть ошибки — дублирование данных, неучет тех или иных товаров и пр. А это может привести к ошибкам в планировании, перерасходу средств и даже срыву сроков строительств.

Цифровая платформа Pragmacore 360 обновила модуль «Управление комплектацией», который отвечает за автоматизацию функции материально-технического обеспечения, добавила функционал на базе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь система вносит новую позицию в соответствующую группу МТО автоматически за несколько секунд.

«Наша цель — избавить клиентов от рутины и повысить точность планирования. ИИ в управлении комплектацией — не просто оптимизация, а принципиально новый уровень контроля за ресурсами. Теперь менеджеры могут тратить секунды там, где раньше уходили часы», — сказал Кирилл Поляков, основатель Pragmacore 360.

Обновленный модуль позволит командам четко определять потребность в материалах, стадии текущих поставок (например, «поставлено», «отгружено», «законтрактовано») и планировать новые.

Чтобы активизировать функцию, пользователю системы достаточно отключить ручной режим ввода в настройках модуля и выбрать обученную ИИ-модель. Автоматическое назначение групп работает при внесении информации из Excel таблиц, при импорте данных из смет или BIM-модели.

Это уже третий модуль Pragmacore 360 с функцией искусственного интеллекта (после модулей предиктивной аналитики и лазерного сканирования), а в ближайшее время будут представлены еще два модуля с ИИ. На сегодня платформу Pragmacore 360 используют свыше 600 строительных проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей. Среди клиентов — «Норильский Никель», СК «Мост», «Оргэнергострой» и другие. Система доступна как с компьютера, так и мобильного телефона, что позволяет получать или загружать данные о проекте даже на строительной площадке.

