Optima Development запускает инновационную роботизированную систему клининга в премиальном жилом квартале «Прайм Парк»

Optima Development в стратегическом партнерстве с компанией «Робо» представили инновационную роботизированную систему клининга в премиальном жилом квартале «Прайм Парк». Это первый в России проект в сфере жилой недвижимости, где комплексные автономные технологии применяются в таком масштабе. Об этом CNews сообщили представители Optima Development.

Система уже успешно протестирована и внедрена в подземном трехуровневом паркинге, где роботы работают до 18 часов в сутки, с ювелирной точностью маневрируя между автомобилями и колоннами, обрабатывая каждый угол и стык. Это позволило увеличить эффективность уборки более чем на 60%, обеспечивая безупречную чистоту благодаря передовым системам компьютерного зрения и сенсорам. На открытых внутридворовых территориях квартала успешно прошел испытания вакуумный робот, демонстрирующий способность качественно справляться с уборкой круглый год — от сбора листвы летом до очистки дорожек от снега и наледи зимой.

«Благодаря такой высокой эффективности резиденты жилого квартала «Прайм Парк» получают совершенно новый уровень сервиса: от оперативной и безукоризненной уборки до круглосуточного контроля инженерных систем — все работает как слаженный умный механизм, где технологии берут на себя всю рутину, минимизирую человеческий фактор», — сказал генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

Годовая экономия на клининговых услугах уже продемонстрировала свои успешные результаты, достигнув 1,7 млн руб. Это позволило перераспределить человеческие ресурсы на другие важные задачи: от персонализированного консьерж-сервиса до организации мероприятий для резидентов жилого квартала.

В ближайшем будущем планируется поэтапное расширение функционала роботов для уборки в зонах лобби, private-rooms, местах общего пользования, которые будут перемещаться между этажами с помощью лифтов. В перспективе – запуск специализированных дронов по уходу за фасадами высотных зданий, которые смогут обеспечить безупречный внешний вид в любое время года.