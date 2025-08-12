Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK

Разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign (АО «Нэксайн») и разработчик отечественной платформы Java Axiom JDK (АО «Аксиом») подтвердили совместимость системы межоператорских расчетов Nexign Interconnect с промышленной Java-платформой Axiom JDK. Проведенное тестирование подтверждает, что развертывание модулей Nexign Interconnect в среде Axiom JDK гарантирует корректную работу и соответствует повышенным требованиям к информационной безопасности.

Совместимость Nexign Interconnect с Axiom JDK открывает путь к применению полностью российского стека в телеком-отрасли, где надёжность и нормативное соответствие играют ключевую роль. В условиях трансформации российского ИТ-ландшафта это может стать опорным элементом для модернизации межсетевых и биллинговых систем операторов связи по всей стране.

Nexign Interconnect — высоконагруженная система, применяемая для автоматизации финансовых расчётов между операторами связи, управления трафиком и тарификацией, а также для задач аналитики и отчётности. Ее активно используют крупнейшие игроки телеком-рынка в разных странах, а высокие параметры производительности и устойчивости системы критически важны для стабильной работы всей межоператорской инфраструктуры связи.

Axiom JDK — российская промышленная платформа Java SE, применяемая в критических информационных инфраструктурах и высоконагруженных системах. Промышленная методология безопасной разработки, регулярный аудит и выпуск обновлений безопасности обеспечивают соответствие самым строгим требованиям ИБ.

«Совместное использование Nexign Interconnect и Axiom JDK позволяет телеком-операторам и ИТ-интеграторам строить продуктивные среды на полностью отечественном технологическом стеке, соответствующем требованиям импортозамещения, цифрового суверенитета и нормативов в области информационной безопасности. Кроме того, совместимость продуктов важна в случае возможного ужесточения требований к КИИ: она поможет операторам адаптироваться к требованиям регуляторов в максимально короткие сроки», — отметил Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«Мы рады расширению технологического партнерства с лидерами ИТ-рынка. Инфраструктурные решения такого масштаба, как Nexign Interconnect, предъявляют крайне высокие требования к Java-платформе — по стабильности, производительности, управляемости и, что особенно важно, по уровню защищенности. Для нас этот проект стал важным доказательством зрелости и востребованности Axiom JDK в индустриальных сценариях. Он подтверждает, что критически важные ИТ-системы в России, в том числе в телеком-секторе, надежно работают на базе отечественной Java-платформы, соответствующей современным требованиям безопасности», — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнёрами Axiom JDK.