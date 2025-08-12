«Индид» и «Амикон» представили совместное решение для безопасного подключения удаленных пользователей

«Индид», российский разработчик продуктов в области защиты айдентити, и компания «Амикон», производитель средств защиты информации, успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса для удаленного доступа на базе решений «ФПСУ-IP Клиент» и «Амиконнект». Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Совместное применение продуктов «Индид» и «Амикон» дает возможность клиентам организовать контролируемый защищенный доступ к корпоративной ИТ-инфраструктуре и обеспечить безопасное подключение пользователей, находящихся вне офиса.

Система многофакторной аутентификации Indeed Access Manager усиливает стандартную парольную аутентификацию, что помогает уменьшить угрозы в сфере защиты корпоративной информации, связанные с несанкционированным доступом. Применение Indeed AM обеспечивает централизованный доступ к информационным ресурсам из внутренней сети компании и через VPN. Продукт поддерживает множество методов аутентификации, в том числе использование одноразовых паролей и push-уведомлений.

«ФПСУ-IP Клиент» и «Амиконнект» – комплекс решений для организации безопасного доступа к корпоративным ресурсам, независимо от местоположения пользователя. Каждое из них поддерживает следующие сценарии работы.

«ФПСУ-IP Клиент» — позволяет создавать виртуальные общедоступные сети VPN, обеспечивает фильтрацию сетевых пакетов, выполняет шифрование трафика, а также может предоставлять доступ к локальной сети компании.

«Амиконнект» — применяется для построения частных VPN-соединений. Система шифрует передаваемые данные, снижая риск их перехвата и несанкционированного доступа, позволяя повысить безопасность удаленной работы. В ее основе заложена PKI-инфраструктура и сертифицированные аппаратные средства ФПСУ, что гарантирует максимальный уровень защиты при удаленных подключениях.

Технологическая интеграция Indeed AM с решениями «ФПСУ-IP Клиент» и «Амиконнект» повышает безопасность аутентификации при удаленном подключении. Комплексное применение этих продуктов гарантирует высокий уровень защиты доступа к целевым ресурсам со стороны локальных и удаленных пользователей, а также полное соответствие современным стандартам безопасности.

«Благодаря технологическому партнерству c компанией «Амикон» наши клиенты получают комплексное решение для управления доступом и обеспечения безопасности. Программный комплекс на базе решений «ФПСУ-IP Клиент» и «Амиконнект» позволяет организациям существенно снизить риски безопасности при удаленной работе. При этом благодаря механизму усиленной аутентификации Indeed AM гарантирует надежную защиту доступа к информационным ресурсам независимо от географии пользователя при подключении», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

«Интеграция решений «Амикон» и компании «Индид» — это шаг к созданию максимально безопасной и удобной среды для удаленной работы. Мы видим, что для многих организаций вопросы защищенного доступа и надежной аутентификации становятся критичными, особенно в условиях распределенных команд. Совместное решение объединяет наши компетенции в защите каналов передачи данных с передовыми технологиями управления доступом от «Индид», что позволяет клиентам быть уверенными в сохранности информации и бесперебойной работе из любой точки мира», — сказал Георгий Кораблев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании «Амикон».