Проект «Газпромнефть-Терминала» победил во всероссийском конкурсе корпоративных улучшений

Мобильное приложение «Газпромнефть-Терминала» для автоматизации проверки оборудования признано лучшим технологическим решением в номинации «Эффективность. Технологии. Инновации» на конкурсе «Трансформация» IN’HUB 2025.

Разработка этого решения стала одним из важных элементов цифровой трансформации производственных процессов предприятия. Приложение «Мобильная нефтебаза» автоматизирует инспекции оборудования на 18 топливных терминалах, снижая нагрузку на персонал и повышая надежность работы объектов.

Сотрудники используют приложение для заполнения чек-листов, анализа результатов проверок и формирования заявок на сервисное обслуживание оборудования. Технология сканирования NFC-меток позволяет автоматически верифицировать соответствие чек-листа инспектируемой площадке. Все данные из приложения в онлайн-режиме передаются в корпоративную систему.

Заместитель генерального директора по автоматизации и ИТ-сервисам «Газпромнефть-Терминала» Татьяна Реммеле:

«Мы создавали «Мобильную нефтебазу» как прикладной инструмент, который делает работу наших сотрудников проще, технологичнее и безопаснее. Сегодня приложение помогает быстрее выявлять отклонения в работе оборудования, оперативно реагировать на них и снижать риски простоев. Мы уже оптимизировали маршруты обходов, сократили трудозатраты и сделали процесс контроля более прозрачным и управляемым. Признание нашего решения на конкурсе IN’HUB подтверждает, что такие разработки важны не только для отрасли, но и для более широкой индустриальной повестки».

Конкурс «Трансформация» профессионального бизнес-сообщества IN’HUB – это федеральная площадка для обмена лучшими решениями и демонстрацией оригинальных идей в области совершенствования бизнес-систем, повышения производительности труда и развития корпоративной культуры.