«Диасофт» расширила возможности аналитики и управления СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» совершенствует импортонезависимую СУБД Digital Q.DataBase. В обновленной версии продукта «Центр управления» в составе решения Digital Q.DataBase существенно расширен функционал для мониторинга и администрирования СУБД.

«Центр управления» – это единая консоль в веб-интерфейсе, предоставляющая доступ ко всем базам данных и их экземплярам, ключевым метрикам их состояния, инструментам анализа и управления.

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase в компании «Диасофт», отметил: «Мы постоянно анализируем запросы и потребности клиентов, которые уже используют СУБД Digital Q.DataBase или только планируют переход на нее, а также обратную связь от заказчиков внутри компании. На основе этой информации мы определяем востребованность и приоритетность функционала и последовательно реализуем его в «Центре управления». Сейчас продукт включает в себя не только необходимые инструменты для управления, мониторинга, настройки и оптимизации СУБД, но и дополнительные опции, которые позволяют еще больше упростить и ускорить эти процессы».

Новые функциональные возможности «Центра управления»

«Медленные запросы» – инструмент предназначен для автоматического протоколирования планов выполнения медленных запросов, в том числе их просмотра в текстовом виде. Он позволяет оперативно выявлять неоптимизированные запросы в больших приложениях.

«Визуализатор плана запроса» позволяет визуализировать проблемные участки с подсказками для выявления и корректировки узких мест.

«Профиль нагрузки» – инструмент для отображения информации о созданных ранее профилях нагрузки работающих сеансов, а также для запуска процесса создания профиля нагрузки. Результат работы формируется в виде html-файла, содержащего необходимую информацию.

«Резервное копирование» предоставляет возможности создания, удаления резервных копий и просмотра списка бэкапов. Поддерживаются три вида резервного копирования: полное, дифференциальное (копирование только файлов, измененных с момента последнего полного резервного копирования), инкрементное (копирование только тех файлов, которые изменились с момента последнего резервного копирования). Инструмент также позволяет создавать автоматические бэкапы по заранее заданному расписанию.

Консоль PSQL – это интерактивный терминальный клиент для работы с СУБД Digital Q.DataBase. Она позволяет выполнять SQL-запросы, управлять базами данных и администрировать сервер напрямую из командной строки.

«Дерево блокировок» – инструмент для визуального анализа текущих блокировок активных процессов, выявления блокирующих сессий, фиксации всех активных и ожидающих процессов, включая их взаимозависимости. Инструмент позволяет оперативно получать информацию о блокирующих запросах для корректировки процессов.

«Производительность» – расширение для анализа производительности экземпляра базы данных. На основе статистических выборок и метрик активности позволяет получить информацию о наиболее ресурсоемких действиях в выбранные периоды, выгружать регулярные и дифференциальные отчеты, сравнивать показатели выбранных периодов по ключевым метрикам.

«Центр управления» помогает повысить эффективность управления и сопровождения экземпляров СУБД Digital Q.DataBase, обеспечить их оптимальную и бесперебойную эксплуатацию.

Продукт реализован на импортонезависимом технологическом стеке и включен в Реестр российского программного обеспечения (запись №15561 от 18 ноября 2022 г.) в составе СУБД Digital Q.DataBase.