Axelot WMS тиражирована на складе сырья и материалов ГК «Черноголовка»

Тиражирование Axelot WMS на складах «Черноголовки» продолжается – решение, разработанное в рамках предыдущего проекта, было адаптировано под особенности бизнес-процессов склада сырья и материалов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Черноголовка» – холдинг, специализирующийся на производстве безалкогольных напитков и продуктов питания в России и странах СНГ. История компании началась 25 лет назад с выпуска известных лимонадов.

В начале 2024 г. «Черноголовка» перевела склад готовой продукции в Московской области под управление Axelot WMS. Теперь система была тиражирована и на складе сырья и материалов. Он имеет площадь 10 тыс. кв.м и круглосуточно обслуживает потребности производства.

Разработанное решение было адаптировано под специфику процессов обеспечения. В том числе, была реализована новая функциональность.

Проработан процесс работы с возвратной тарой: она автоматически принимается на остаток как отдельный объект хранения в зависимости от типа товара, с которым она поступила. При передаче сырья в производство тара остается числиться в ячейке хранения. Впоследствии она возвращается обратно поставщикам в рамках типового процесса отгрузки.

Перемещение грузов между складскими площадками при производстве производится при помощи транспортных средств. Все эти перевозки фиксируются в WMS: на ТСД сотрудника поступает информация по транспортному средству и водителю, по завершении в системе формируется новый документ «Внутренний рейс», в котором фиксируются перемещенная продукция.

На упаковках поступающего на склад товара могут отсутствовать штрихкоды объектов хранения, но всегда есть штрихкод партии. В системе реализована возможность при сканировании штрихового кода партии автоматически определять номенклатуру или их список, которые принадлежат к конкретной партии.

Разработан новый документ группового изменения состояния объектов хранения с последующей передачей информации в корпоративную систему. При создании документа WMS производит поиск по ряду параметров – товар, партия, место хранения – и изменяет статус состояния объектов хранения, которые подошли под критерий.

Теперь склад сырья и материалов при заводе «Черноголовки» в Московской области работает в единых ИТ-стандартах с производством и складом готовой продукции, поддерживая бесперебойный процесс – от приемки сырья до отгрузки готовой продукции клиентам.