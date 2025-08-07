Обновление «Альт Рабочая станция К» 11.1: поддержка видеокарт NVIDIA 2010-2025, мессенджеры для корпоративных коммуникаций, приложения для заметок и шифрования

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция К» 11.1. В ней расширена поддержка видеокарт Nvidia разных поколений, улучшены сетевые настройки, добавлены программы для корпоративного общения, шифрования и заметок. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Расширена поддержка старых и новых видеокарт Nvidia

В «Альт Рабочую станцию К» 11.1 добавлена поддержка видеокарт Nvidia 50 серии. Это обеспечивает работу системы при рендеринге и 3D-моделировании, использовании нейросетей, а также высокую производительность в играх.

Добавлена поддержка видеокарт Nvidia 2010/13 годов.

Реализовано быстрое переключение драйверов для обеспечения работоспособности системы при использовании различных видеокарт Nvidia.

Таким образом обеспечена поддержка большинства видеокарт Nvidia с 2010 по 2025 гг. выпуска.

Графический протокол Wayland по умолчанию включен для поддерживающих его видеокарт Nvidia, для старых версий автоматически выбирается X11.

Улучшены сетевые настройки и поддержка принтеров

Теперь при установке «Альт Рабочая станция К» 11.1 можно настроить Wi-Fi соединение.

В центр управления системой добавлен модуль alterator-net-vlan для создания нескольких виртуальных локальных сетей на одном физическом сетевом интерфейсе: Ethernet или Wi-Fi.

В видеопроигрывателе Haruna добавлена поддержка протокола SMB. Благодаря ему, не нужно вручную монтировать сетевой диск в систему, чтобы посмотреть видео.

Расширен список поддерживаемых моделей принтеров, обновлен комплект драйверов gutenprint-cups.

Новые корпоративные мессенджеры, программы для заметок и шифрования

В состав «Альт Рабочей станции К» добавлены мессенджеры Tokodon и NeoChat. Их можно использовать для корпоративных коммуникаций, развернув сервер на основе протокола Matrix во внутренней сети.

Tokodon — десктоп-клиент для децентрализованной социальной сети Mastodon. В нем можно обмениваться сообщениями, публиковать текстовые посты, изображения, аудио- и видеоматериалы.

NeoChat — мессенджер для безопасного общения пользователей. Он использует сквозное шифрование сообщений и децентрализованную сеть, снижающую зависимость от одного сервера. В NeoChat можно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, осуществлять видеозвонки, работать в групповых чатах и каналах.

В состав дистрибутива вошло графическое приложение Kleopatra для управления шифрованием (GnuPG) и цифровыми подписями. Оно позволяет шифровать письма, файлы и сообщения, создавать цифровые подписи и обмениваться ключами доступа.

Также добавлены два приложения для заметок.

Ghostwriter — Markdown-редактор, удобный для написания технической документации при разработке ПО.

Marknote — минималистичное приложение для заметок в виде записных книжек. Поддерживает вставку картинок, позволяет изменять размер и начертание шрифта, упорядочивать заметки, экспортировать их в различных форматах.