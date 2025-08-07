TSMC не будет платить драконовских пошлины Трампа при поставках чипов в США

Тайваньская TSMC, с ужасом ожидавшая исполнения угроз Президента США о введении драконовских пошлин, попала в число счастливчиков, которым не придется их платить.



Заявление министра

Компания TSMC освобождена от американских пошлин на чипы, поскольку открыла заводы в США, заявил министр Национального совета по развитию Тайваня Лю Цзиньцин (Liu Chin-ching). Его высказывания приводит Bloomberg.

На фоне этой новости, по данным издания, акции TSMC выросли на 4,89%, достигнув рекордной отметки в 1,18 тыс. тайваньских долларов. На долю TSMC, крупнейшего контрактного производителя полупроводников стоимостью в $1 трлн, приходится почти 40% веса тайваньского фондового индекса.

В феврале 2025 г. CNews писал, что TSMC в ожидании ужесточения новой президентской администрацией США политики в отношении зарубежных производителей объявил о повышении цен на свои услуги на 15%. В числе заказчиков TSMC — крупнейшие производители электроники в мире Nvidia, AMD, Apple и пр.

Кто строит, тот не платит

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил 6 августа 2025 г., что введет 100%-ные пошлины на импорт полупроводников и микросхем, но не для компаний, которые «строятся в Соединенных Штатах»: «Если вы строите в Соединенных Штатах Америки, плата не взимается. Даже если вы строите, но пока не производите».

TSMC В ожидании введения Трампом огромных пошлин TSMC в начале 2025 г. уже повысила цены на свои услуги

TSMC строит в Аризоне (США) два завода, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2025 г. и 2028 г. соответственно. Впрочем, в 2023 г. компания уже переносила срок запуска одного из предприятий с 2024 на 2025 г., объяснив это высокими расходами на строительство и нехваткой квалифицированных специалистов, в частности, в сферах строительства и монтажа высокотехнологичного оборудования.

В марте 2025 г. TSMC объявила о дополнительных инвестициях в размере $100 млн в США, в результате чего общий объем инвестиций в эту страну достиг $165 млн.

Плата за американский рынок сбыта

Несколько ведущих производителей микросхем тоже обещали производить часть своей продукции в США с тех пор, как Трамп выиграл президентские выборы 2024 г. По данным американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), на которые ссылается CNBC, еще раньше — с 2020 г. в США было объявлено о более чем 130 таких проектах на общую сумму $600 млрд.

В июне 2025 г. компания GlobalFoundries выделила $16 млрд на расширение своего производства полупроводников на предприятиях в Нью-Йорке и Вермонте. Также в июне Texas Instruments объявила о выделении $60 млрд на развитие семи заводов по производству микросхем в США.

Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу (Yeo Han-koo) сказал местному телеканалу SBS, что чипы Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. не будут облагаться повышенными пошлинами, так как обе южнокорейские компании заявили об инвестициях в США.

Apple тоже не хочет терять американский рынок сбыта, поэтому запланировала выделить $100 млрд на производство в США, чтобы укрепить уверенность в том, что ей удастся избежать 100%-ных пошлин Трампа.