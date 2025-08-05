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Компания «Дома» перевела мониторинг ИБ на УЦСБ SOC

Разработчик экосистемы сервисов для ЖКХ компания «Дома» перевела свой мониторинг информационной безопасности на аутсорсинговый Центр мониторинга кибербезопасности УЦСБ SOC. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

Аутсорсинговый SOC позволяет бизнесу не тратить ресурсы на закупку оборудования и ПО, а также на поиск и удержание квалифицированных кадров. В результате заказчик получает защиту на уровне лучших мировых практик и стандартов, но без первоначальных капитальных затрат по сравнению c формированием собственного SOC.

Специалисты УЦСБ SOC провели аналитику, выбрали наиболее эффективный инструмент, внедрили и настроили его в ИТ-инфраструктуре заказчика.

Максим Мисюра, CISO компании «Дома»: «Ранее мы уже работали с другим коммерческим центром мониторинга. Переход на УЦСБ SOC прошел без остановки бизнес-процессов, а все новые инструменты были комфортно интегрированы с существующими решениями. Кроме того, сотрудничество с УЦСБ SOC помогло нам выполнить требования по информационной безопасности, предъявляемые головной организацией, и усилить защиту от различных киберугроз, включая фишинг и хакерские атаки».

Особое внимание в проекте уделили миграции действующей системы защиты конечных точек (EDR) на мониторинг УЦСБ SOC. Несмотря на отсутствие опыта работы с подобным EDR-решением, команда Центра мониторинга выполнила миграцию в срок и полностью освоила его функционал за один месяц — при стандартном сроке адаптации в три месяца.

Константин Мушовец, директор УЦСБ SOC: «Работа с компанией «Дома» подтвердила, что слаженная команда с глубокой экспертизой в области кибербезопасности может выполнять самые сложные проекты и при этом укладываться в сжатые сроки. Важную роль в оперативном переходе на УЦСБ SOC сыграла заинтересованность заказчика в достижении результата. Благодаря вовлеченности команд получилось создать систему мониторинга, которая отвечает всем современным стандартам информационной безопасности».

Проект реализован в полном соответствии с требованиями заказчика. В рамках запланированного бюджета была обеспечена круглосуточная защита ИТ-инфраструктуры и соблюдены необходимые нормативные требования.

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