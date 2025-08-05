«Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5

Решения российского производителя вычислительной техники «Гравитон» и российской компании-разработчика систем хранения данных «Рэйдикс» используются в «Газпром межрегионгаз Вологда». СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 станет частью серверного кластерного решения, который позволит «Газпром межрегионгаз Вологда» значительно повысить производительность своих систем виртуализации. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гравитон».

Выбор СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ на базе ПО Raidix 5 обусловлен несколькими ключевыми факторами. Среди них — возможность создания отказоустойчивой двухконтроллерной конфигурации, быстрое масштабирование хранилища и увеличение объема RAID-массива без остановки системы. Важную роль сыграло обеспечение высокой производительности, необходимой для эффективной работы системы виртуализации на предприятии.

Алгоритмы построения RAID-массивов, реализованные в ПО Raidix 5, эффективно используют потенциал SSD-накопителей. Это гарантирует высокую скорость чтения и записи данных, особенно при преобладании случайного типа нагрузки. Блочный доступ по iSCSI значительно снижает задержки при передаче данных, обеспечивая оперативность операций.

«Внедрение СХД «Гравитон» в «Газпром межрегионгаз Вологда» демонстрирует ключевые преимущества нашего продукта: высокую скорость работы с SSD-накопителями, возможность увеличения RAID-массива без остановки системы и совместимость с отечественными ОС. Это делает «Гравитон» надежной основой для любой современной ИТ-инфраструктуры, стремящейся к технологическому суверенитету», — отметил Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем компании «Гравитон».

Помимо технических преимуществ, использование такой системы является частью стратегии трансформации ИТ-инфраструктуры компании, направленной на полный переход к российским решениям. СХД «Гравитон» СХ424И24БМ-РЭ включена в реестр Минпромторга России, подтверждая ее соответствие всем законодательным требованиям. Подтверждена совместимость программно-аппаратного комплекса с ведущими отечественными серверными операционными системами Astra Linux, «Альт Сервер», «Ред ОС» и платформами виртуализации zVirt, Rosa Virtualization, «Ред Виртуализация».

«Мы гордимся тем доверием, которое нам продолжают оказывать заказчики и партнеры. Успешное внедрение в «Газпром межрегионгаз Вологда» служит отличным примером того, что современные российские решения готовы заменить импортные системы в важнейших проектах, причем не только обеспечивая требуемые показатели объема хранения, производительности и надежности, но и давая возможность выстраивать инфраструктуру на основе отечественных ИТ-компонентов с расчетом на длительную перспективу», — сказал Алексей Казаков, руководитель отдела пресейл «Рэйдикс».

«Выбор СХД «Гравитон» — это ключевой шаг в нашей цифровой трансформации и переходе на российские решения, соответствующий указам Президента РФ и стратегии ПАО «Газпром». Нас убедила высокая производительность для виртуализации и совместимость с отечественными ОС, что критически важно для надежности и безопасности нашей ИТ-инфраструктуры, а также качество оборудования и профессионализм команды «Гравитон», — сказал Валерий Савельев, начальник отдела информационных технологий и связи компании «Газпром межрегионгаз Вологда».