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В Directum Lite появилась возможность управлять отсутствиями в команде

Пользователи системы Directum Lite теперь могут оформить непродолжительное отсутствие на рабочем месте, отгул или больничный в пару кликов. Среднему и малому бизнесу будет проще контролировать процессы и ресурсы.

Интерфейс нового инструмента интуитивно понятен. Заявление на отсутствие готовится по шаблону, процесс занимает пару минут. Затем документ отправляется по настроенному маршруту. Уведомление об отсутствии придет всем заинтересованным коллегам.

Чтобы назначить замещающего, достаточно указать его имя. Если сотрудник сам по каким-то причинам не оформил заявление, например, ушел на больничный, это может сделать его коллега. Сводные отчеты об отсутствии будут приходить руководителю. Новая возможность улучшит взаимодействие в команде и упростит кадровые бизнес-процессы.

В ближайшее время функция «Оформление отсутствия сотрудников» станет доступна и в мобильных приложениях Directum Solo и Directum Jazz. Это позволит оформлять заявки в любое время и из любого места.

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