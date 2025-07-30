SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление BI-платформы Polymatica

SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила обновленную версию BI-платформы Polymatica, предназначенной для анализа и визуализации данных. Релиз включает значительные улучшения в производительности, а также новую функциональность в модулях Dashboards и Analytics. Среди ключевых изменений — новый базовый виджет «Воронка», готовый коннектор к базе данных YDB, увеличение скорости работы с БД, а также новый инструмент для работы с записями в «Мультисферах». Развитие собственного портфеля ПО – часть стратегии ГК Softline.

Polymatica BI — система бизнес-аналитики, включающая два основных модуля: Dashboards для создания интерактивных информационных панелей и Analytics для анализа больших объемов данных в реальном времени. Продукт помогает компаниям упрощать работу с данными, обеспечивать эффективный мониторинг бизнес-показателей и принимать обоснованные решения.

Ключевые обновления модуля Dashboards: новый виджет «Воронка». Библиотека визуализаций пополнена виджетом, который позволяет отображать последовательные этапы процессов, упрощая анализ данных; коннектор к YDB. В систему добавлена возможность подключения к БД YDB Cloud и YDB Server в качестве источника данных; ускорение работы с базами данных. Выполнен ряд доработок, направленных на увеличение скорости загрузки и обработки данных, среди которых: рефакторинг модуля cache-connector, направленный на оптимизацию/ускорение процесса разработки новых коннекторов и снижение количества ошибок, ускорение коннекторов к БД (время загрузки данных сократилось примерно в 1,5 раза), ускорение внутреннего хранилища на базе ClickHouse (скорость работы с данными примерно в 50 раз выше относительно Postgre). Также реализована возможность миграции внутреннего хранилища с PostgreSQL на ClickHouse и наоборот, без потери данных и дополнительных затрат; расширенные настройки форматирования для данных. Реализована возможность массового форматирования колонок датасета для быстрой настройки, проведен редизайн окна настройки форматирования и переработаны настройки для пользовательского формата отображения «дата-время»; доработка экспорта и импорта проектов. Расширена функциональность уведомлений пользователей при переносе проектов: оповещения теперь содержат информацию о дублирующихся объектах, отсутствии необходимых источников данных, несоответствии версий модулей и предоставление отчета о результатах переноса. Ранее реализованный экспорт и импорт проектов, доступный через удобный интерфейс, позволяет обычным пользователям легко переносить проекты между средами (например, с тестового контура на продуктивный) с указанием наименования проекта в файле экспорта, без необходимости вмешательства системных администраторов или создания полных резервных копий; расширенная фильтрация в реестрах. Теперь поиск доступен по любому атрибуту в реестрах сущностей (виджеты, фильтры и т.д.); группировка виджетов. Группировка на дашборде стала более простой и интуитивно понятной в настройке: появилась возможность массово задавать стиль для группы виджетов и гибко управлять размерами и оформлением отдельных виджетов в группе.

Ключевые обновления модуля Analytics: новый инструмент удаления записей из «Мультисферы». Теперь пользователи могут выборочно удалять записи по определенным признакам, что упрощает работу с данными и ускоряет процессы в «Мультисфере»; импорт данных: добавлены UUID «Мультисферы» и информация о начале/завершении этапов импорта в системные логи, что ускоряет диагностику и устранение ошибок. Оптимизированы механизмы самого импорта, включая параллелизацию процессов для кластерной конфигурации, для сокращения времени обновления данных. Также улучшен процесс расчета контрольной суммы (хеша), благодаря чему финальный этап обновления «Мультисферы» ускорен в десятки раз, тем самым снижено общее время обработки; функция «Избранное». Улучшение для пользовательского опыта, сокращающее количество кликов и время на поиск/фильтрацию в списках системы; гибкие таблицы в реестрах. Переработаны списки и реестры, пользователи могут задавать ширину колонок, включая наименования, решая проблему с отображением длинных названий; логика. Расширена логика сортировки в OLAP-представлении данных, добавлены идентификаторы для ускорения поиска, улучшено каскадное удаление объектов для предотвращения «захламления системы», введены индикаторы экспорта форматированных отчетов и другие улучшения для удобства работы; интерфейс. Усовершенствован интерфейс для большей понятности и удобства пользователя: оптимизирована сортировка в списках, переработаны наименования окон и разделов, улучшены визуальные элементы.

Также, для всей платформы расширен список поддерживаемых ОС, среди которых теперь «Альт» версий 10 и 10 СП, «Ред ОС 8». Дополнительно для модуля Analytics расширили выпуск на Ubuntu 22.04 и 24.04, Debian 12, CentOS Stream 9. При этом по запросу может быть подготовлен дистрибутив к любой имеющейся у заказчика операционной системе.

«Текущее обновление Polymatica BI стало важным шагом в повышении отказоустойчивости, стабильности и производительности всей системы. Мы сосредоточились на том, чтобы сделать работу с данными еще более быстрой и удобной для пользователей. При этом улучшено и качество самих релизов: оптимизированы подходы к тестированию и учтено больше сценариев из опыта пользователей», — отметил владелец продукта Analytics, Polymatica BI Михаил Горбуля.