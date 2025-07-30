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«Сбер» выпустил специальную версию операционной системы SberOS с поддержкой архитектуры RISC-V

«Сбер» добавил поддержку архитектуры RISC-V в собственную операционную систему SberOS. Этот важный шаг расширит функциональные возможности системы и продолжит усилия «Сбера» по решению задач импортозамещения.

SberOS – настольная операционная система, которая изначально разрабатывается с акцентом на высокие стандарты безопасности, надёжности и совместимости с современным оборудованием. ОС является основой пользовательской инфраструктуры в «Сбере». Интеграция поддержки стандарта RISC-V расширяет её возможности, позволяя запускать систему на процессорах, построенных на одной из самых передовых открытых архитектур.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, сказал: «Запуск SberOS на RISC-V — это важный шаг на пути к технологическому суверенитету и развитию российского IT-ландшафта. Эта инициатива подчеркивает видение «Сбера» о будущем, где открытые стандарты, свобода выбора и инновации являются ключевыми драйверами прогресса в вычислительной технике».

RISC-V — современная открытая архитектура. В отличие от традиционных, закрытых архитектур, RISC-V доступна для всех — её можно свободно использовать, модифицировать и внедрять без лицензионных отчислений.

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